Z okazji przypadającego na 16 lipca Dnia Lodów, Biedronka publikuje dane dotyczące lodowych preferencji klientów oraz sprawdza, w którym z miesięcy nie potrafimy przejść obojętnie obok tych mrożonych przysmaków.

Biedronka przyjrzała się także preferencjom smakowym swoich klientów z różnych województw; fot. unsplash

Sprzedaż lodów w Biedronce

Klienci Biedronki z oferty lodów korzystają przez cały rok, ale hasło „Lody, lody dla ochłody” zdaje się im przyświecać przede wszystkim w lipcu. Jak pokazują dane sieci, najwięcej lodów kupujemy właśnie w tym letnim miesiącu. W samym 2022 r., w lipcu, do koszyków klientów trafiło prawie 40 mln sztuk różnego rodzaju mrożonych deserów. Dniem, w którym najczęściej stawiamy na lody, okazuje się natomiast sobota. Niezależnie od miesiąca jest to dzień, kiedy kupujemy ich najwięcej – w lipcu ubiegłego roku do koszyków we wszystkie soboty miesiąca trafiło ponad 8 mln sztuk tych schłodzonych słodkości, w czerwcu – ponad 7,3 mln, a w sierpniu – ponad 7,5 mln sztuk.

Klienci Biedronki kupują coraz więcej lodów. W czerwcu br. sieć zanotowała wzrost sprzedaży o ponad 11% w stosunku do czerwca ubiegłego roku. W samym 2022 roku klienci sieci Biedronka kupili ich prawie 210 mln sztuk.

Lody: Preferencje smakowe

Biedronka przyjrzała się także preferencjom smakowym swoich klientów z różnych województw. Jak wskazują zebrane dane, jeden smak bije pozostałe na głowę i jest ulubieńcem aż 9 województw! Mieszkańcy województwa dolnośląskiego, łódzkiego, lubelskiego, opolskiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego stawiają na klasykę, czyli śmietankę i lodowe kanapki. Klienci z woj. kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, małopolskiego i pomorskiego rozsmakowali się za to w słodko-słonym smaku słonego karmelu lodów Marletto na patyku. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Wielkopolski zdecydowanie częściej decydują się na orzechowo-czekoladową wariację lodów Marletto Almond na patyku, a Podkarpacia – na słodki miks truskawki i wanilii lodów Diuna Duo w rożku.

Biedronka: Marka własna lodów Marletto

Sieć Biedronka nie tylko oferuje swoim klientom szerokie portfolio lodów różnych marek w dziesiątkach smaków, ale także sukcesywnie rozszerza propozycję marki własnej Marletto.

Kiedy w 2007 roku wprowadzaliśmy do naszych sklepów lody marki Marletto, nie spodziewaliśmy się, że tak szybko staną się tak popularne wśród klientów. Zaczynaliśmy od 8 wariantów, teraz jest ich około 60, a część z nich, jak np. lody Marletto Almond czy Słony Karmel na patyku są niekwestionowanymi faworytami wśród konsumentów. Za tym sukcesem stoi na pewno jakość, do której przywiązujemy ogromną wagę, oryginalne receptury i oczywiście biedronkowe ceny. Nieprzypadkowo marka Marletto została nagrodzona znakiem Dobra Marka 2022. Rafał Aletański, menedżer kategorii odpowiedzialny za lody Marletto w sieci Biedronka

Dzień lodów w Biedronce

Z okazji Dnia Lodów, Biedronka przygotowała promocje. Do soboty, 15 lipca, przy zakupie dwóch lodowych wielopaków drugi tańszy otrzymamy aż 70% taniej, a przy zakupie dwóch sztuk nowości – lodów Marletto 900 ml o smaku Bezy Pavlovej lub Cherry Brownie – drugie opakowanie będzie aż 58% tańsze. Ale to nie wszystko – kupując 2 opakowania dowolnych lodów i sorbetów Maletto 500 ml, drugi dostaniemy za połowę ceny. Promocją zostały objęte również wszystkie lody familijne marki Zielona Budka 1 l – przy zakupie dwóch sztuk produktu, tańszy dostaniemy za symboliczną złotówkę.

