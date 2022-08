Kokosowe lody Mochi od Quebonafide i Miss Ti – kolejna premiera w Biedronce

24-08-2022

Po sukcesie sprzedażowym lodowych kulek mango Mochi marka Miss Ti 蒂小姐 wraca z nowym wariantem smakowym. Czy kokosowy przysmak dostępny w sieci Biedronka i tym razem podbije serca klientów?

Lody Miss Ti Mochi dostępne są w Biedronce od 25 sierpnia/ fot. mat. prasowe

Nowy smak lodów Mochi dostępny w Biedronce

Zainteresowanie nowym produktem MISS TI 蒂小姐 przerosło nasze oczekiwania. Od samego początku jesteśmy otwarci na sugestie naszych klientów, stąd pomysł na nowy deser lodowy o smaku kokosowym. Nowy smak nie tylko zwiększy naszą ogólną dostępność, ale trafi również w inne gusta. Kto wie, może to nie koniec niespodzianek dla fanów Mochi - informuje FORXST – producent muzyczny i współtwórca Miss Ti 蒂小姐

Warto podkreślić, że przysmak który oferuje Miss Ti 蒂小姐 jest zdrowszą alternatywą pozbawioną sztucznych słodzików i barwników. Koneserzy jakościowych produktów i tym razem nie będą zawiedzeni składem.

Jak wyglądają lody Mochi można zobaczyć na przykładzie poprzedniej wersji - sorbetu o smaku mango.

Od kiedy lody Mochi będą dostępne w Biedronce?

Produkt pojawi się w sklepach sieci Biedronka 25 sierpnia i będzie dostępny do wyczerpania zapasów. Za proces produkcyjny oraz dystrybucje odpowiada niezmiennie Soti Natural sp. z o.o.

Czym są lody Mochi?

Lody mochi to deser lodowy pod postacią delikatnego nadzienia kokosowego otulonego mięciutkim ciastem ryżowym. Po wyjęciu z zamrażarki deser jest gotowy do spożycia w 5-10 minut w zależności od temperatury otoczenia. Takie oczekiwanie w kulturze japońskiej jest oznaką wybitnego charakteru i opanowania. Nie jest co prawda obligatoryjne, ale cóż - wypada!

Co to Miss Ti 蒂小姐?

Miss Ti 蒂小姐 to projekt rapera Quebonafide i producenta muzycznego FORXST’a, którzy na kanwie swoich podróży do krajów azjatyckich i tęsknoty do tamtejszych smakołyków, postanowili przełożyć je na polski rynek i podzielić się swoimi zajawkami kulinarno-kulturowymi ze swoim krajem.