Wysokie stawki za energię elektryczną i gaz, wzrost cen surowców niezbędnych do wytwarzania słodyczy, rosnące koszty siły roboczej, a także wysoka inflacja... - Konkurencyjność polskich wyrobów osłabła i wygląda to nieco inaczej, niż mogłoby się wydawać – przekonuje Jan Kolański, prezes spółki Colian produkującej m.in. czekolady Goplana, ciastka Jeżyki czy praliny Solidarność.

Ostatnie 3 lata były bardzo trudne dla naszego biznesu - twierdzi prezez Jan Kolański/fot. PTWP

Konkurencyjność polskich wyrobów czekoladowych

Słodycze znad Wisły na rynkach zagranicznych

Deficyt i wzrost cen surowców

"Słodkie" zakupy w czasach recesji

Krótki skład i trend eko. Oczekiwania konsumentów

Polska czekolada jest lubiana i ceniona przez zagranicznych konsumentów, a słaba pozycja złotówki sprawiała, że nasze wyroby były konkurencyjne w stosunku do tych oferowanych przez producentów z innych krajów. To wpływało pozytywnie na wartość eksportu. Jak ta sytuacja wygląda z Państwa perspektywy?

Słaba pozycja złotówki to już historia – obecnie bardzo mocno się umocniła i nie stanowi przewagi dla eksporterów. Pamiętajmy też, że to tylko część obrazu kosztowego. Polska ma nadal najwyższe w Europie ceny energii elektrycznej, które znacząco wpływają na poziom stawek za oferowane produkty. Nie bez znaczenia pozostają też wciąż rosnące koszty siły roboczej, a także wysoka inflacja. Wszystko to sprawia, że w zależności od danego rynku i regionu świata, konkurencyjność polskich wyrobów osłabła i wygląda to nieco inaczej, niż mogłoby się wydawać. Colian aktualnie skupia się bardziej na pralinach niż tabliczkach czekoladowych, bo cieszą się dużo większą popularnością na rynkach zagranicznych – szczególnie w Brazylii, Chile i krajach Bliskiego Wschodu. Sukcesywnie zwiększamy swoją aktywność w tych kategoriach produktowych również w takich państwach jak Ukraina, Kazachstan i Uzbekistan, a także Armenia i Gruzja.(…) Posiadamy brandy, które łatwo zostają w pamięci konsumentów. Dla zobrazowania – odpowiednikiem krajowego wafla Grześki za granicą jest Alibi, a ciastek Jeżyki – Coolky. Produkty te mają takie same szaty graficzne. Jesteśmy na zaawansowanym etapie działania i konsekwentnie rozszerzamy zasięgi.

Wyzwania branży czekoladowej

Wzrost cen energii czy wybuch wojny w Ukrainie to zapewne nie jedyne wyzwania, z którymi musiała zmierzyć się ostatnio czekoladowa branża. Czy rosnące koszty zakupu półproduktów także dały się Wam we znaki?

Każdy z wymienionych czynników negatywnie wpłynął na kondycję naszego biznesu. Ostatnie 3 lata należały do bardzo trudnych, bo obfitowały w szereg różnych przeciwności, które hamowały rozwój, i to na wielu płaszczyznach. Problemy dotyczyły m.in. cen surowców, a także ich deficytu, wysokich stawek za energię elektryczną i gaz, ale też drogiego paliwa, co przełożyło się z kolei na koszty logistyczne oraz odczuwalne w tym zakresie ograniczenia. Pandemia Covid-19 znacząco wpłynęła na wielkość sprzedaży – z uwagi na głęboki lockdown spędzaliśmy w placówkach handlowych znacznie mniej czasu niż wcześniej, a same zakupy ograniczały się często do artykułów spożywczych niezbędnych do codziennego funkcjonowania. Mniejsze zainteresowanie wybranymi kategoriami produktowymi szybko znalazło swoje odzwierciedlenie w zestawieniach finansowych. Sytuację Colian utrudnił też obowiązujący od 1 stycznia 2021 roku podatek cukrowy, który gwałtownie zmniejszył rotację napojów.

Małe, słodkie co nieco w czasach kryzysu

Czy w tzw. trudnych czasach Polacy jedzą więcej słodyczy, a tym samym chętniej sięgają po tabliczkę ulubionej czekolady, co przekłada się wymiernie na wzrost sprzedaży?

W czasach kryzysu gospodarczego ograniczamy swoje wydatki. Słodycze często są małą przyjemnością, po którą konsumenci sięgają, by poprawić sobie nastrój. Pamiętajmy jednak, że stagnacja gospodarcza nie jest budującym czynnikiem rozwoju biznesu i zawsze odciska piętno na wynikach finansowych firm – bez względu na branżę i specyfikę jej działania.

Moda na eko w branży czekoladowej

Jakie są najnowsze trendy, mody w branży czekoladowej? Czy konsumenci są coraz bardziej świadomi, np. szukają artykułów wyprodukowanych ze składników naturalnych, wysokiej jakości, zwracają uwagę na ekologiczne opakowanie?

Zauważamy znacznie wyraźniej niż w poprzednich latach trend eko. Konsumenci są dziś w pełni świadomi tego jak ich postępowanie wpływa na środowisko i, co ważne, stają się coraz bardziej odpowiedzialni w tym zakresie. Często poszukują więc produktów, które nie będą negatywnie ingerowały w stan otaczającej przyrody, a ich opakowania będzie można ponownie wykorzystać. Odpowiadając na te potrzeby, w ostatnim czasie dokonaliśmy znaczącej zmiany w galaretkach Mella od Goplany. Od teraz, nim trafią na sklepowe półki, są pakowane w wypraski z materiału PET, który częściowo pochodzi z recyklingu i nadaje się do ponownego przetworzenia. Dzięki temu całe opakowanie, tj. wypraskę, kartonik, kołderkę i owijkę, można będzie powtórnie zużytkować. To ważna zmiana, która jest jednym z głównych kierunków rozwoju firmy Colian. Ostatnio również marka Grześki zainicjowała ciekawą, proekologiczną inicjatywę – konkurs pod hasłem "Zostań czEKObohaterem". Jego celem było zaangażowanie w ochronę środowiska oraz propagowanie właściwych postaw wśród uczniów i młodzieży szkolnej. (…) Colian stawia również na energię solarną. W Opatówku uruchomiona została farma fotowoltaiczna, która zasilać będzie Zakład Hellena wraz z niedawno oddanym do użytkowania magazynem wysokiego składowania.

