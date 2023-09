Amerykańskie koncerny PepsiCo i Mars dodane do ukraińskiej listy międzynarodowych sponsorów wojny. Obaj giganci dołączają znajdujących się tam kilku innych firm spożywczych, takich jak Mondelez International, Unilever i Bacardi.

PepsiCo i Mars dodane do listy międzynarodowych sponsorów wojny; fot. shutterstock.com / BestPhotoPlus

PepsiCo i Mars zostały ostro skrytykowane przez Ukrainę i umieszczone w jej liście "międzynarodowych sponsorów wojny", dołączając do kilku innych dużych firm spożywczych.

Według ukraińskiej agencji obroty PepsiCo w Rosji w 2022 r. przekroczyły 2,59 mld dolarów, a zysk netto wzrósł o 333% do 525 mln dolarów w porównaniu z 2021 r.

Obroty LLC Mars za 2022 r. wzrosły do ​​2,45 mld dolarów, zysk netto wzrósł o 59% do 377 mln dolarów, a do budżetu Federacji Rosyjskiej wpłynęły podatki wysokości 93 mln dolarów.

Do listy międzynarodowych sponsorów wojny zostały już dodane 38 międzynarodowych firm z 15 różnych państw.

PepsiCo i Mars na liście międzynarodowych sponsorów wojny

Ukraińska Narodowa Agencja Zapobiegania Korupcji (NACP) zaktualizowała swoją listę, aby uwzględnić zarówno producenta napojów Pepsi i Lay's, jak i właściciela batonów Mars i znanych karm dla zwierząt domowych.

Agencja ostro skrytykowała obie główne firmy za ich obecność w Rosji.

W uzasadnieniu napisano:

"Mimo deklaracji o ograniczeniu swojej działalności, zaprzestaniu działalności reklamowej i produkcji swoich wyrobów, w dalszym ciągu pracują na terenie Federacji Rosyjskiej, płacąc znaczne podatki do jej budżetu, wspierając w ten sposób gospodarkę kraju agresora".

PepsiCo w Rosji

W marcu 2022 roku PepsiCo ogłosiło zaprzestanie działalności reklamowej i produkcji napojów w Rosji w związku z inwazją Rosji na Ukrainę na pełną skalę.

Jednak NACP poinformowało, że PepsiCo zwiększyło swoje przychody w Federacji Rosyjskiej w pierwszym roku inwazji. Według ukraińskiej agencji obroty spółki w Rosji w 2022 r. przekroczyły 2,59 mld dolarów, a zysk netto wzrósł o 333% do 525 mln dolarów w porównaniu z 2021 r. Według Ukraińców do budżetu Federacji Rosyjskiej wpłynęło ponad 115 mln dolarów podatków.

NACP dodał, że spółka kontynuuje także produkcję i dystrybucję chipsów, przekąsek i produktów mlecznych w Rosji. Według "informacji medialnych", na które powołuje się agencja, w racjach żywnościowych rosyjskich żołnierzy znaleziono chipsy Lay's.

"Na brak szczerych zamiarów opuszczenia rynku rosyjskiego wskazuje również fakt, że na stronie kariery firmy znajduje się ponad 580 wolnych stanowisk pracy w Federacji Rosyjskiej. Tworząc miejsca pracy zagraniczne firmy uwalniają Kreml od ciężaru zasiłków dla bezrobotnych i związanych z nimi problemów społecznych" - dodano.

Ukraińska agencja podała, że ​​PepsiCo działa w Rosji od 1974 roku, posiada 19 fabryk i zatrudnia około 20 000 pracowników.

Koncern Mars w Rosji

Tymczasem według doniesień NACP, Mars pracuje w Rosji od ponad 30 lat, zainwestował 2,5 miliarda dolarów w gospodarkę kraju, utworzył ponad 6000 miejsc pracy i prowadził 10 fabryk w Rosji.

Firma obiecała ograniczenie działalności na terenie Federacji Rosyjskiej po wybuchu wojny. "Wszelkie zyski z rosyjskiego biznesu zostaną wykorzystane na cele humanitarne. Firma nie będzie importować ani eksportować produktów" - głosiło oficjalne oświadczenie Marsa.

NACP stwierdziła:

"Fabryki w Rosji nadal działają, osiągając zwiększone przychody w 2022 r. w porównaniu do 2021 r. Obroty LLC Mars za 2022 r. wzrosły do ​​2,45 mld dolarów, zysk netto wzrósł o 59% do 377 mln dolarów, a do budżetu Federacji Rosyjskiej wpłynęły podatki wysokości 93 mln dolarów".

Lista "międzynarodowych sponsorów wojny" - kto na niej jest?

Do listy międzynarodowych sponsorów wojny zostały już dodane 38 międzynarodowych firm z 15 różnych państw (najwięcej z Chin - 9, USA - 7; Grecji - 5; potem z Francji - 4). Nie ma przedsiębiorstw z Polski.

Sieci handlowe na liście NAZK to: Leroy Merlin, Auchan, Metro Group. Spożywcze firmy (oprócz PepsiCo i Mars) to Bonduelle, Mondelez, Unilever i Bacardi. W ubiegłym tygodniu do niechlubnego grona przedsiębiorstw dołączyło dwóch liderów rynku tytoniowego - Philip Morris International i Japan Tobacco International.

Kolejnym rozdziałem na liście "międzynarodowych sponsorów wojny" są zagraniczni dyrektorzy w rosyjskich firmach.

