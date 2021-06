Przekąski Maretti stawiają na YouTube. Powtórzą sukces lodów Ekipa?

Bułgarska spółka Fiscota Food rozpoczęłą realizację kampanii "Dwie strony smaku", w ramach której nawiązano współpracę z jednymi z największych twórców w Polsce m.in. grupą WAKSY, Dannym Ferreri i Nadią Długosz. Działania dedykowane promocji Bruschette Maretti potrwają do końca lipca, docierając łącznie do ponad 5 milionów subskrybentów na YouTubie.







Przekąski Maretti stawiają na YouTube

Za realizację kampanii odpowiada agencja influencer marketingu TalentMedia (grupa LTTM).

Dedykowane treści zamieszczone będą u: grupy WAKSY, Grupy Filmowej Darwin, Beks, Dannego Ferreri oraz Nadii Długosz (która właśnie rozpoczęła swoją indywidualną przygodę na YouTubie). Nadia Długosz i Danny Ferreri zostali również głównymi bohaterami stworzonego w ramach kampanii spotu reklamowego. Celem kampanii jest budowanie świadomości produktu - zgodnie z hasłem marki „Bruschkette Maretti – dwie strony smaku” – obie tak samo dobre.

– Z agencją TalentMedia współpracowaliśmy już wcześniej na naszym rodzimym rynku, stąd też nasze zaufanie. Zależało nam, by kampanię wdrożyła agencja z doświadczeniem i dostępem do największych twórców, by mieć pewność, że dotrzemy do szerokiego grona odbiorców. Zarówno na kanałach twórców, jak i w spocie reklamowym chcieliśmy podkreślić, że nasi klienci zawsze mają wybór – tak samo, jak w przypadku przyprawionej lub łagodnej strony naszych przekąsek, tak samo i w życiu. Gdy wybierają między spokojnym wieczorem z przyjaciółmi a huczną imprezą – niezależnie od sytuacji - Bruschette Maretti, to idealny towarzysz spotkań. Zależało nam, by w kampanię zaangażowani byli twórcy, którzy są otwarci, wiarygodni oraz jednocześnie bawią i edukują swoich widzów – mówi Rumen Petkov, Head of Marketing Global Business Unit.

Zaangażowani w kampanię Fiscota Food i TalentMedia (LTTM) twórcy na swoich kanałach YouTube, Facebooku oraz Instagramie publikować będą materiały lokujące flagowy produkt marki, chlebowe przekąski – Bruchette Maretti. Znani z lifestyle’owych, fabularnych treści influencerzy stworzyli materiały, w których udowodnią, że Bruchette Maretti bread snacks daje wybór konsumentom między łagodną a intensywną stroną i dlatego jest to przekąska idealna na spokojny wieczór filmowy, jak i podczas zwariowanej imprezy z przyjaciółmi.

Agencja influencer marketingu TalentMedia (LTTM) odpowiedzialna była za przygotowanie i wdrożenie koncepcji strategiczno-kreatywnej w Polsce, wybór i koordynację twórców, kreację i dobór formatów reklamowych, zakup mediów, lift marki oraz produkcję spotu internetowego, którego publikacja nastąpi w czerwcu.– Cieszymy się, że marka Maretti zaufała nam i powierzyła agencji pełną realizację kampanii „Dwie strony smaku”. Integracja wszystkich działań pod jednym dachem bezpośrednio przekłada się na efektywność kampanii i optymalizację kosztów klienta, co w przyszłości powinno stawać się standardem dla marek chcących prowadzić udane kampanie z zakresu influencer marketingu i video online – mówi Krzysztof Sarna, Client Partner w agencji TalentMedia.

Fiscota to jedna z największych firm FMCG pochodzenia bułgarskiego, z obrotem na poziomie 160 mln euro za rok 2019. Fiscota produkuje m.in. przekąski, jednorazowe produkty higieniczne, produkty do higieny osobistej oraz wyposażenia domu. Marki należące do portfolio Fiscoty obecne są na ponad 70 rynkach, na 6 kontynentach, z biurami w Bułgarii, Rumunii, Ukrainie i Nowym Jorku.