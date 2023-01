Słodycze i przekąski

Koniec z ciastem na urodziny do pracy? "Słodycze w biurze jak bierne palenie"

Autor: oprac. PP

Data: 20-01-2023, 15:27

Przewodnicząca brytyjskiej agencji ds. żywności Food Standards Agency, prof. Susan Jebb, porównała przebywanie w biurze, w którym są dostępne słodycze do biernego palenia. To w związku z plagą optyłości. Czy to koniec tortów i ciast przynoszonych z okazji urodzin pracowników?

Ciasto do pracy na urodziny - świecki zwyczaj w wielu biurach może przyczyniać się do epidemii otyłości; fot. unsplash.com