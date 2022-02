Konopny Raj szuka inwestora

Konopny Raj to nowa marka ręcznie produkowanych słodyczy z dodatkiem białka konopnego. O pomyśle na biznes, rodzinnych tradycjach związanych z konopiami oraz planach na rozwój rozmawiamy z Magdaleną Rycerz, właścicielką marki.

Autor: Albert Katana/AT

Data: 02-02-2022, 15:57

Magdalena Rycerz, właścicielka marki słodyczy Konopny Raj oraz firmy MFP Trade & Consulting. fot. Konopny Raj

Konopny Raj i krówki z białkiem konopnym

Magdalena Rycerz, właścicielka marki słodyczy Konopny Raj oraz firmy MFP Trade & Consulting opowiedziała w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl o pomyśle na krówki z białkiem konopnym.

- Krówki z białkiem konopnym powstały po połączeniu mojego doświadczenia zawodowego z branż spożywczej i farmaceutycznej. Jest to również kontynuacja tradycji rodzinnej. Moja prababcia gotowała mojej babci masę krówkową dodając do niej białko konopne. Zawsze chciałam kontynuować tę tradycję - dodaje.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Właścicielka Konopnego Raju nie ukrywa, że zależało jej, by produkt był nie tylko legalny, ale miał także właściwości prozdrowotne.

- W związku z tym przeprowadzałam mnóstwo prób. Używałam oleju konopnego, który się nie sprawdził, bo nie można go podgrzewać do wysokich temperatur, mieliłam ziarna konopi, które jednak nie pasują do “ciągutek” jakimi są krówki. Tak trafiłam na białko konopi. Przez wiele miesięcy robiłam próby w termomixie, sprawdzałam stabilność produktu, jego zachowanie w różnych temperaturach i tak powstały krówki z białkiem konopnym - opowiada.

Konopny Raj rozwija rodzinną tradycję

Magdalena Rycerz wskazuje, że krówki Konopnego Raju są produkowane ręcznie.

- To rodzinna tradycja. Już moja prababcia uprawiała konopie w ogródku. Potem babcia i mama ucierały ziarna w moździerzu, gotowały, studziły i spożywały. Dlatego wiedziałam, że mój produkt będzie dobry i bezpieczny. Krówki Konopnego Raju są ręcznie zawijane, nie ma tutaj użytej maszyny. Cała historia moich krówek została opisana w publikacji wydanej przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim.

Pierwsze krówki Konopnego Raju powstały w grudniu 2020 roku.

- Byłam na wielu festynach, dożynkach, mój produkt wszędzie cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Produkt jest w pełni legalny i bezpieczny również dla naszych najmłodszych. Białko konopne jest legalne, możemy je kupić w każdym sklepie - dodała.

Rośnie popyt na słodycze z konopiami

Nasza rozmówczyni wskazuje, że popyt na słodycze konopne z każdym rokiem rośnie.

- Mój produkt traktowany jest przez odbiorców jako ciekawy prezent. Mam opracowane kolejne produkty z konopi, na tym etapie to faza rozwojowa. Traktuję swój produkt jako premium, gdyż jest on w 100 proc. wytwarzany ręcznie. Składniki użyte do produkcji są najwyższej jakości. Posiada wszystkie badania i certyfikaty jakościowe.

Należąca do Magdaleny Rycerz firma MFP Trade&Consulting składa się z dwóch gałęzi: jedna to sprzedaż marki Konopny Raj, druga to optymalizacja procesów produkcyjnych w firmach.

Konopny Raj szuka inwestora

- Obecnie szukam inwestora, który pomógłby mi rozwinąć Konopny Raj - produkt, który był już na wszelkich możliwych targach, jest obecny w internecie, na profilach społecznościowych, był reklamowany w mediach, znajduje się w sklepach stacjonarnych. Niestety, w niewielu sklepach. Uruchomiłam również sklep internetowy - dodaje.

Nasza rozmówczyni wskazuje, że potencjalny inwestor, który pomógłby rozwinąć sprzedaż, marketing, może liczyć na rozwój firmy.

- Potencjał jest, brakuje tylko inwestora żeby te możliwości rozwinąć. Zapraszam również wszystkie firmy, które chciałby obniżyć koszty pracy, poprawić wydajność zachowując przy tym jak najwyższe standardy jakościowe. W ostatnim czasie w kilku firmach optymalizowałam procesy i wraz z właścicielami firm osiągaliśmy sukces - podsumowuje.