Konsumenci coraz chętniej wybierają produkty w dużych opakowaniach

- Aktualnie wciąż mierzymy się z nowymi okolicznościami i szukamy możliwości zakupów, zaspokajających nasze potrzeby na dłużej. Wśród nabywanych produktów są słodycze, które traktujemy jako źródło przyjemności. Nie tylko ograniczają one stres, ale również wprawiają nas w dobry nastrój. W naszym portfolio produktów na zapas mamy, m.in. cukierki Mentos Mega Pack, które dzięki większemu formatowi, umożliwiają dłuższe czerpanie radości ze słodkiej przekąski – mówi Michał Bonecki, Consumer Marketing Manager Perfetti Van Melle Polska.

Większe zakupy robimy często po to, aby czuć się komfortowo w sytuacji nagłego głodu, stresu czy chęci dostępu do ulubionego produktu. Na liście „must have” do nabycia niezmiennie ważne miejsce zajmują ulubione słodycze, które dla wielu z nas są szybkim sposobem na poprawę nastroju.

Większe opakowania ulubionych przysmaków pozwalają dłużej cieszyć się wyjątkowym smakiem i są doskonałym dopełnieniem, np. wieczornego odpoczynku, szczególnie teraz, gdy więcej czasu spędzamy w domu niż w centrach handlowych.