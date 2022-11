Biorąc pod uwagę lawinowy wzrost mąki, tłuszczy, jajek, lecytyny, wszystkiego tak naprawę, z czego produkujemy ciastka, to koszty wzrosły nawet do 60 proc. – powiedział Grzegorz Skórka, dyrektor zarządzający i prezes zarządu Biscuit International w Grupie Delicpol, podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Zdaniem Grzegorz Skórki z Grupy Delicpol cena tańszych produktów marek własnych również pójdzie w górę. / fot. PTWP

Jakie są obecnie największe wyzwania firm produkujących pod marką własną?

W trakcie debaty „Alkohole i przekąski – gwiazdy sklepowej półki” Grzegorz Skórka, dyrektor zarządzający i prezes zarządu Biscuit International w Grupie Delicpol opowiedział o wyzwaniach producentów słodyczy, specjalizujących się głównie w produkcji dla marek własnych.

– W mojej historii pracy nigdy nie podnosiłem cen więcej niż raz w roku, a w tym zrobiliśmy to trzy razy. Nigdy nie podpisywaliśmy kontraktów na kwartał, a teraz tak robimy, bo nie wiadomo, co się stanie za dwa czy trzy miesiące. To jest ta nieprzewidywalność rynku i chyba nikt z nas nie wie, jak zakończymy dany kwartał i z jakimi cenami będziemy się mierzyć za dwa, trzy miesiące. To powoduje, że trudno planować cokolwiek, jakkolwiek pułap przychodów, marży, ebitde – stwierdził Grzegorz Skórka.

– Żyjemy tu i teraz i z tym się mierzymy. A mierzymy się ze wzrostem energii i gazu, bo nasze piece głównie na tym bazują. Nie wiemy, jak dalej będą te ceny wyglądać, a przez to nie wiemy, jak zaplanować budżet i ceny na przyszły rok. Do tego dochodzą koszty pracy. Skoro minimalna pensja rośnie o ok. 20 proc., to całe koszty pracy rosną o ok. 20 proc., co znowu dokłada się do inflacji – dodał.

Konsumenci coraz częściej sięgają po tańsze produkty

Zdaniem Grzegorza Skórki konsumenci coraz częściej sięgają po tańsze produkty, aczkolwiek nie przekłada się to na poprawę kondycji finansowej producentów specjalizujących się w markach własnych.

– Może nam jest trochę łatwiej, bo marka własna jest zawsze tą tańszą alternatywą dla A brandów. Więc jeśli mamy 2 miliony w Polsce Ukraińców, to jeśli oni odwiedzą sklepy, to wybierają trochę tańsze produkty i widzimy, że od kilku lat ludzie szykują i kupują tańsze produkty, ale te tańsze produkty też przestają być tanie – wyjaśnił.

– Biznes marki własnej był niskomarżowy zarówno dla producentów jak i sklepów. Teraz cena pójdzie w górę. Wiemy, z jakimi podwyżkami spotkamy się w przyszłym roku. I dla nas producentów będzie to walka o przetrwanie, bo nikt tutaj nie mówi o nie wiadomo jakim zarabianiu. Chodzi o to, żeby utrzymać biznes, ludzi, swoją pozycję i dać konsumentom produkty, których poszukują, a przy tym wszystkim zarabiamy na koszty i żeby coś z tego zostało – dodał.

Trendy 2023: Co zmieni się na rynku słodyczy?

Prezes zarządu Biscuit International odniósł się również do oczekiwań konsumentów wobec producentów słodyczy.

– Mamy świadomego konsumenta, który czyta etykiety i weryfikuje, co jest w środku produktu. W związku z tym też pracujemy nad wycofywaniem ulepszaczy, których i tak nie jest tak dużo, jak można byłoby się spodziewać. Natomiast naszym głównym celem jest zredukowanie ilości cukru i wycofywanie z produktów syropu glukozowo-fruktozowego, który jest surowcem passe. Mamy już gotowe projekty produktów, które spełniają wszystkie oczekiwania i przy konsumowaniu mają mniejszą zawartość cukru i nie mają syropu, a tak samo dobrze smakują – wyjaśnił Grzegorz Skórka.

