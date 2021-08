Konsumenci szukają alternatyw dla tradycyjnych słodyczy

- Słodycze stanowią unikalną kategorię, stanowiącą źródło przyjemności i tego przede wszystkim od niej się oczekuje. Jednak konsumenci poszukują alternatyw dla standardowych słodkości - mówi Marek Przeździak, prezes POLBISCO.



Autor: Albert Katana; www.portalspozywczy.pl

Data: 16-08-2021, 15:30

Dzisiaj konsumenci coraz częściej poszukują alternatyw dla tradycyjnych słodyczy/ fot. shutterstock

- Obecnie obserwuje się wzrost liczby konsumentów, którzy poszukują alternatywy dla tradycyjnych słodyczy, m.in. produktów ze składnikami funkcjonalnymi i o dobrym smaku, jednocześnie dających chwile przyjemności, będące elementem życia w duchu „well being”. Odpowiedzią na te potrzeby mogą być np. produkty z większą ilością składników owocowych lub dodatkiem składników zbożowych, wykorzystujące czekoladę gorzką, która w ostatnim czasie zyskuje na popularności - zapewnia Marek Przeździak.

Słodycze to przyjemność. Ale i coś jeszcze

- Słodycze to przede wszystkim przyjemność. Konsumenci poszukują produktów, które dostarczają coraz ciekawszych wrażeń smakowych np. dzięki połączeniu czekolady z dodatkami np. draże, żelki, cukier strzelający czy inne niekonwencjonalne jak papryczka chili czy połączenia z napojami np. kawą lub alkoholem – mówi Aleksandra Kusz Vel Sobczuk, kierownik komunikacji korporacyjnej marki Wedel.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Nieustanne zmiany w obszarach rozwoju produktu, jego jakości to także przejaw premiumizacji.

- Konsumenci częściej zwracają uwagę na odpowiedzialne pozyskiwanie składników i sposób produkcji. Obserwuje się również duże zainteresowanie trendem Health&Wellness tzw. prozdrowotnym, również w kategorii słodyczy, powstają np. batony zbożowe lub owocowe z dodatkiem czekolady. Innym nowym trendem to także produkty „On the go” – łatwe i wygodne w konsumpcji, mniejsze formaty porcji „na raz” jako przekąska w ciągu dnia. Podczas pandemii Polacy także otworzyli się na nowe możliwości – wypieki domowe co wpłynęło między innymi na zwiększenie popytu na czekoladę gorzką - wylicza Aleksandra Kusz Vel Sobczuk.

Cały materiał dostępny jest w Strefie Premium.