Koral daje szansę „na fejm”. Zdjęcia konsumentów na multimedialnych ekranach w całej Polsce

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 18-07-2022, 11:05

Wystartowała kampania reklamowa marki Lody Koral i Bracia Koral. Na ekranach LED w ponad 20 miastach w całej Polsce pojawią się reklamy lodów Grand, Bracia Koral oraz Slick. Obok lodów na ekrany trafić mogą również młodzi konsumenci marki. Zdjęcia zwycięzców akcji specjalnej „QuickSlick i fejm masz w mig” pojawią się bowiem na tych samych ekranach obok spotów marki.

Wystartowała kampania reklamowa marki Lody Koral i Bracia Koral. / fot. materiały prasowe

Koral nawiązał współpracę z siecią Screen Network, która specjalizuje się we wdrażaniu kampanii Digital OOH. Kampania reklamowa Koral pojawi się na 75 ekranach w 21 miastach w całej Polsce, m.in. przy Galerii Krakowskiej w Krakowie czy na Placu Unii i na hotelu Marriott w Warszawie.

Wystartowała kampania reklamowa marki Lody Koral i Bracia Kora

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Marka Lody Koral we współpracy z agencją Veneo przygotowała innowacyjną akcję specjalną dla swoich konsumentów, którzy, dzięki zasięgom jakie oferują kampanie Screen Network, mogą zyskać popularność i „fejm”. Oprócz spotów reklamowych na ekranach wyświetlać się będą zdjęcia zwycięzców akcji „QuickSlick i fejm masz w mig” skierowanej do młodzieży. Szczegóły znajdują się na QuickSlick.pl.

Kampania reklamowa oraz akcja specjalna marki Lody Koral potrwa do 10 sierpnia br. Za koncept kreatywny kampanii „QuickSlick i fejm masz w mig”, a także koordynację współpracy ze Screen Network odpowiada agencja Veneo. Komunikaty wyświetlane na ekranach Screen Network docierają do ponad 6 milionów osób, trafiając do 6 na 10 Polaków przebywających poza domem.