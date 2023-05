Lody Ekipa były jednym z bardziej pożądanych produktów spożywczych w 2021 roku i niewątpliwym sukcesem sprzedażowym grupy Koral. Czy zapowiadana nowa współpraca z Quebonafide pobije rekordy sprzed dwóch lat?

Koral powtórzy sukces lodów Ekipa?; fot. instagram

MISS TI i Koral - obiecująca współpraca

W mediach społecznościowych Lodów Koral oraz należącej do Quebonafide marki Miss Ti ogłoszono współpracę. Pod lakonicznym postem przedstawiającym melona napisano "Zawsze jest pora na lody… MISS TI".

W komentarzach fani zaczęli spekulować co oznacza ten wpis, zwłaszcza, że już wcześniej w relacjach na Instagramie zapowiadano, że nadchodzą nowe lody.

Spożywcze "imperium" Quebo

Przypomnijmy, Quebo ma już swoje lody, które sprzedawane są jako Mochi od MISS TI. To owocowe sorbety w cieście ryżowym. Mrożony deser jest oznaczony jako ''Vegan''.

Na rynku pokazały się już Mochi Mango, Cocnut i Matcha. W maju 2023 r. dołączył do niej Exotic Fantasy. Produkty można kupić w sklepach Biedronka.

Quebo ma w swoim spożywczym portfolio także napoje Matcha Latte i Milk Tea (alternatywy dla wszechobecnej kawy i coraz bardziej popularnej herbaty matcha) oraz kremy do smarowania (alternatywy masła orzechowego).

Koral. Sukces lodów Ekipa

Dyrektor marketingu firmy Koral przyznał w 2021 r. w rozmowie z portalspozywczy.pl, że sorbety "Ekipa" sprzedają się co najmniej 300 proc. lepiej niż jakiekolwiek nowości, które w ciągu swojej 40-letniej historii wprowadziła na rynek firma z Nowego Sącza.

Popyt na lody Ekipa w znacznym stopniu przewyższał w szczycie możliwości produkcyjne PPL Koral, która w konsekwencji została tymczasowo zmuszona, by ograniczać wielkość realizowanych dostaw do dystrybutorów, a ci dostarczając na co dzień produkty do bardzo wielu sklepów, również reglamentowali przydzieloną ilość lodów Ekipa na dany punkt detaliczny.

Eksperci marketingu podkreślają, że na sukces Lodów Ekipy i PPL Koral złożył się dobór influencera i element niedostępności.

I choć w późniejszych miesiącach wprowadzono inne produkty z logo Ekipy, nigdy nie przewyższyły one popularności lodów.

