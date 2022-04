Kto krytykuje Donuty Ekipy? "Wiele osób zjadło je z ciekawości"

Młodzież kupuje produkty sygnowane logiem Ekipy i najpewniej o taki cel chodziło producentowi. Z kolei patrząc na statystyki dotyczące otyłości nastolatków w Polsce, działanie Ekipy jest nieodpowiedzialne - komentuje Ewelina Radowicz, Head of public relations, Pitted Cherries

Data: 01-04-2022, 12:19

Kto krytykuje skład Donutów Ekipy? fot. mat. pras./YouTube

Donuty Ekipy i awantura o skład

Pod koniec marca Biedronka wprowadziła do sprzedaży donuty Ekipy Friza. To kolejny etap współpracy youtuberów z marką Dooti Donuts. W pierwszych dniach dystrybucji pączków, przez internet przetoczyła się fala krytyki pod adresem składu produktu. Temat opisywaliśmy szerzej w tekście: Donuty Ekipy w Biedronce. Jaki mają skład?

Czy negatywne opinie na temat składników Donutów Ekipy mogą zaszkodzić marce i influencerom? A może nie ma o co kruszyć kopii, bo krytykują ci, którzy i tak po tego rodzaju produkt by nie sięgnęli? Pytamy ekspertkę:

Donuty Ekipy i brylantowy błękit

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Internauci krytykują skład Donutów Ekipy. Jak ocenia pani tę sytuację z wizerunkowego punktu widzenia?

Ewelina Radowicz, Head of public relations, Pitted Cherries: To prawda, skład donutów Ekipy jest długi jak Wielki Mur Chiński – ponad 50 składników!, ale pamiętajmy, że nie zawsze długi skład oznacza same złe wypełniacze. Użyty błękit brylantowy jest jednym z gorszych składników, ale jego celem było oczywiście przyciągnięcie wzroku. Ten produkt miał się wyróżniać na sklepowej półce wśród innych donutów i być „pożądany" przez fanów Ekipy.

Czy ten kryzys można było przewidzieć? Kto (jeśli ktokolwiek) popełnił tu błąd?

I tak i nie. Tworząc ten produkt w pierwszej kolejności skupiono się na jego wyglądzie, a nie składzie. Ciężko również stwierdzić, czy niezdrowy skład pączka był przez członków Ekipy zatwierdzany – być może nie. Natomiast w sieci pojawia się sporo głosów osób twierdzących, że spróbowało produktu z ciekawości, ale więcej po niego nie sięgnie.

Czy czar Ekipy wciąż działa?

Czy casus pączków Ekipy to znak, że nie wszystko złoto co się świeci? Nie każdy produkt sygnowany nawet przez najbardziej znanych influencerów będzie natychmiastowym hitem? A może sama Ekipa to już nie ta "sprzedażowa moc" co rok temu?

To prawda, nie wszystko złoto co się świeci, a obecnie w branży spożywczej im bardziej się świeci, tym więcej chemii w składzie posiada. Natomiast pomimo swojego składu wiele osób zjadło pączka z czystej ciekawości, a nawet spora grupa matek informuje, że kupiła produkt dla swoich dzieci. Nie przewiduję tutaj tak dużego sukcesu handlowego, jak w przypadku lodów, ale sprzedaż może być również wysoka. W przypadku donutów nie będziemy mieli do czynienia z odsprzedażą opakowań – chyba że ktoś pokusi się o kupno całego opakowania dwunastu pączków, na którego spodzie jest autograf Ekipy i ten nieszczęśliwie długi skład.

Kto krytykuje Donuty Ekipy?

Czy fala hejtu wobec pączków Ekipy to znak, że skład produktu zaczyna mieć znaczenie nawet przy silnej promocji influencerskiej? Trudno przypuszczać, by producent pączków nie wiedział jak internauci reagowali na skład Zestawu Maty czy napojów Ekipy...

Zastanówmy się kto tę falę hejtu wylewa? Fani Ekipy, czy osoby, dla których skład produktu i zdrowe odżywianie jest bardzo ważne? Ilu fanów Ekipy podniosło na półce opakowanie pączków i sprawdziło skład, który jest na samym spodzie? Młodzież kupuje produkty sygnowane logiem Ekipy i najpewniej o taki cel chodziło producentowi. Z kolei patrząc na statystyki dotyczące otyłości nastolatków w Polsce, działanie Ekipy jest nieodpowiedzialne. To dokładanie cegiełki do rozwoju choroby żywieniowej wśród fanów Friza. O wiele lepiej zostałby przyjęty pełnowartościowy produkt z logiem Ekipy niż kolejny po lodach i oranżadzie produkt spożywczy z niezdrowym, naładowanym chemią składem.





Dziękuję za rozmowę.