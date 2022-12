Charakterystyczny dla Nowej Zelandii i Australii miód manuka zyskał ostatnimi czasy niezwykłą popularność na całym świecie. Słynie ze swoich właściwości leczniczych i ma opinię najzdrowszego miodu. Ma także groźnego konkurenta.

Który miód jest najzdrowszy? | fot. Shutterstock

Miód manuka zyskał swoją sławę w apiterapii, czyli praktyce wykorzystującej produkty pszczele, takie jak miody, wosk czy kit pszczeli w procesie leczenia różnorakich schorzeń.

Co to jest miód manuka?

Miód manuka jest produkowany przez pszczoły miodne z wiecznie zielonych krzewów krzewów manuki (Leptospermum scoparium), które rosną w większości w Nowej Zelandii oraz południowo-wschodniej Australii. Jest wytwarzany w przewadze nektaru jednej rośliny, co jest charakterystyczne dla miodów odmianowych. W odróżnieniu od wielu miodów, które możemy znaleźć na półkach polskich sklepów, ma dość ciemną barwę. Ma także niezwykle intensywny smak oraz zapach, który może wydawać się dość nieprzyjemny, a to za sprawą metylkoglioksalu (2-oksoproponal), substancji, która jest dla niego unikalna, gdy weźmiemy pod uwagę pozostałe miody odmianowe. W składzie miodu manuka oprócz tego znajdziemy także leptozyne, kwasy fenolowe, w tym kawowy, galusowy i benzoesowy oraz flawonoidy, takie jak katechina, kampeferol oraz kwercytyna.

Na co pomaga miód manuka?

Metyloglioksal zawarty w miodzie manuka ma silne właściwości przeciwdrobnoustrojowe, szczególnie gdy mowa o bakteriach. W związku z tym miód manuka jest postrzegany przez pryzmat produktu spożywczego o właściwościach leczniczych.

Miody pszczele ogólnie posiadają niezwykle bogate składy chemiczne, dzięki którym mają wiele właściwości lecznicze. Ich niskie pH, obecność nadtlenku wodoru oraz wysoka zawartość węglowodanów odpowiadają m.in. za działania przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwmiażdżycowe, antyoksydacyjne. Miody obniżają także ciśnienie krwi, stymulują układ odpornościowy i zwiększają wydzielanie żółci.

Miód manuka w szczególności działa przeciwbakteryjne, przeciwwirusowo, przeciwgrzybiczo i przeciwzapalne oraz stymuluje gojenie się ran, odleżyn i owrzodzeń. Wciąż jednak nie jest znany mechanizm działania miodu, pomimo wielu przeprowadzonych badań.

Miód manuka - właściwości lecznicze

Badania opublikowane w piśmie "Frontiers in Microbiology" wykazały, że miód manuka skutecznie zwalcza antybiotykooporne bakterie odpowiedzialne za mukowiscydozę

Naukowcy z Swansea University w Wielkiej Brytanii prowadzili badania laboratoryjne na próbkach tkanki płucnej świń. Infekcje bakteryjne stanowiące model mukowiscydozy leczono za pomocą miodu manuka. Okazało się, że miód zabijał 39 proc. bakterii opornych na antybiotyki, podczas, gdy same antybiotyki - 29 proc. Najskuteczniejsze było zastosowanie antybiotyków w połączeniu z miodem - wówczas udało się zniszczyć 90 proc. testowanych bakterii.

Wcześniejsze badania dowiodły, że miód manuka jest w stanie niszczyć antybiotykooporne bakterie na powierzchni ran.

Leczenie stanów zapalnych skóry, owrzodzeń i ran przy udziale miodu manuka również wykazało pozytywne efekty, także przy jednoczesnym zastosowaniu antybiotyków.

Miód manuka - zastosowanie

Wśród wielu wyników badań i opisów ich przebiegów znaleźć możemy te, w których miód manuka miał zastosowanie w walce z łuszczycą, hemoroidami, oparzeniami, trądzikiem. Stosowano go także w opatrunkach na rany, owrzodzenia i odleżyny. W sklepach, w tym internetowych, znajdziemy z kolei preparaty do pielęgnacji skóry, w tym maści i kremy, a także produkty spożywcze i suplementy diety - dostępne są m.in. herbatki i cukierki. Te ostatnie mają zwalczać kaszel i być stosowane podczas np. przeziębienia.

Miód manuka – przeciwwskazania

Osoby, u których stwierdzono alergię na produkty pszczele oraz miód nie powinny stosować miodu manuka. Nie jest zalecany także diabetykom, ze względu na dużą zawartość cukru. W tym przypadku chorzy na cukrzycę powinni bezwzględnie skonsultować się z lekarzem przed spożyciem miodu.

Dlaczego miód manuka jest taki drogi?

Miody generalnie nie są tanie i jest kilka kluczowych czynników wpływających na ich cenę. W omawianym przypadku to przede wszystkim wyjątkowość samego krzewu manuka, którego kwiaty służą do produkcji miodu, a który jest gatunkiem endemicznym. Mamy więc ograniczenie terytorialne i to dość spore.

Kolejnym czynnikiem jest limitowany czas kwitnienia (dla manuki to przełom wiosny i lata, który wynosi raptem ok. 4 tygodni). Proces zbioru utrudnia z kolei często trudna dostępność oraz występowanie w odległych miejscach.

Miody manuka przechodzą badania fizykochemiczne, konieczne do wykonania dla każdej partii wyprodukowanego miodu, co także wpływa na ich cenę. Tutaj należy także nadmienić, że miód ten jest często fałszowany, a o autentyczności świadczą jedynie odpowiednie certyfikaty dostawców miodu.

Ile kosztuje miód manuka?

Małe słoiczki o pojemności 250 g można kupić za ok. 80 zł wzwyż (do ponad 200 złotych za opakowanie), tańsze są cukierki z miodem manuka, które kupimy za 30-40 zł. Na cenę finalną (która potrafi mieć sporą rozpiętość przy produktach o tej samej wadze) wpływa także wskaźnik liczbowy MGO, informujący o ilości metyloglioksalu, czyli substancji aktywnej, zawartej w 1 kg miodu. Im wskaźnik wyższy, tym finalna cena miodu również wyższa.

Miód manuka czy miód jarrah?

W kategorii najzdrowsze miody trwa ostra rywalizacja. Miód manuka doczekał się konkurenta, w tym wypadku również nawet terytorialnego. Australijski miód jarrah, produkowany z pyłku kwiatów drzewa eucalyptus marginata, nazywanego również jarrah, uznawany jest za równie zdrowy i ceniony za swoje właściwości i szerokie zastosowanie. Zawiera on o 70 proc. więcej przeciwutleniaczy niż wiodący do tej pory miód manuka, ma również właściwości antybakteryjne, jest również bogaty w minerały.

Miód jarrah stosowany jest jako maść do oparzeń i zadrapań, łagodzi dolegliwości żołądkowe, a także ma zastosowanie w walce z infekcjami. Jest jednak, w odróżnieniu od miodu manuka, niezwykle trudno dostępny ze względu na olbrzymie koszty produkcji.

