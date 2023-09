Mondelez Polska zmienia wygląd kultowych ciastek. Na sklepowe półki trafiły właśnie Delicje Szampańskie w nowych opakowaniach.

Delicje Szampańskie w nowych opakowaniach

Wprowadzając zmiany na opakowaniach i nową komunikację chcieliśmy odświeżyć wizerunek marki i pomóc jej w budowaniu bardziej współczesnego obrazu. Jednocześnie zależało nam, aby zachować te wartości, które są szczególnie ważne dla marki, między innymi element dzielenia się tak charakterystyczny dla Delicji – mówi Anna Naumowicz, Junior Brand Manager, Delicje & Oreo Poland and Baltisc. Mondelez Polska

Nowa komunikacja w digitalu

W ramach tegorocznej kampanii marka Delicje pragnie podkreślić, jak ważne jest budowanie wzajemnych relacji i dbanie o nie. Za pomocą kreacji przygotowanych na potrzeby działań prowadzonych w digitalu podsuwa pomysły, jak na co dzień spędzać razem czas i dzielić wspólne, radosne momenty z bliskimi. Zachęca do zagrania choć jednej partyjki w gry towarzyskie np.: warcaby czy karty, które uatrakcyjnią każde spotkanie i rozruszają towarzystwo.



Za strategię i zakup mediów odpowiadał dom mediowy Spark Foundry. Kreacje digitalowe przygotowała agencja kreatywna Publicis we współpracy z agencją POP. Działania PR prowadzi agencja Big Picture. Kampania trwa do końca listopada.

O Mondelez Polska

Mondelez Polska jest wiodącą firmą branży spożywczej w Polsce, obecną na naszym rynku od 30 lat. Zatrudnia ponad 5600 pracowników i jest liderem na rynku czekolady i ciastek markowych w Polsce. Oferta firmy obejmuje marki takie jak: czekolady Milka, Toblerone i Alpen Gold, wafelki Prince Polo, batony 3BIT, ciastka Milka, OREO, belVita, Lubisie, Delicje, San, Łakotki, rogaliki i przekąski 7 Days oraz cukierki i gumy Halls. Mondelez Polska jest częścią rodziny firm Mondelēz International, Inc. Pod nazwą Mondelez funkcjonuje w Polsce od 2013 r.

