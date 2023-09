Sentymentalne produkty potrafią podbić sprzedaż sieci handlowych. Lidl czasowo przywraca teraz kultowy produkt, który wielu konsumentom przywróci wspomnienia z dzieciństwa.

Po dekadach kultowy produkt powraca do wszystkich sklepów Lidla; fot. Marijan Murat/dpa Dostawca: PAP/DPA.

Kultowe i sentymentalne produkty w sieciach handlowych

Są rzeczy, które natychmiast wywołują w nas uczucia, a my nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Mogą to być piosenki, zapachy, miejsca, a czasem po prostu słowa, które w mgnieniu oka sprawiają, że przenosimy się z powrotem do dzieciństwa. Nierzadko zdarza się, że prosty produkt z supermarketu pomógł określić smak dla całego pokolenia. Ten kultowy produkt, który ponownie można znaleźć we wszystkich sklepach Lidla w Niemczech, z pewnością wprawi niejednego konsumenta w nostalgiczny nastrój.

Tygodnie Retro w Lidlu

Tygodnie Retro w Lidlu pozwalają powspominać przeszłość. A młodsze pokolenie poznaje, jak to wtedy wyglądało. Sieć wystartowała z ciekawymi promocjami w związku z 50. rocznicą powstania, którą obchodzi w tym roku. Sklep spożywczy sieci w dzisiejszej postaci powstał w 1973 roku.

Z tej okazji na półki Lidla wraca baton Raider. Nie wszyscy o nim słyszeli, ale większość go jadła.

Batony Raider - historia kultowego produktu

Baton Raider to był hit lat 70. i 80. To nic innego jak Twix sprzedawany wtedy po inną nazwą w Austrii, Francji, Niemczech, Włoszech, Szwecji, Portugalii, Finlandii, Holandii, na Węgrzech oraz w Polsce (początkowo dostępny tylko w Pewexach i Baltonie oraz na bazarach). Na początku lat 90. XX w. zmieniono nazwę na Twix ujednolicając brand na całym świecie.

W Niemczech zmiana ta była przyjęta z żalem. Slogan reklamowy "Raider heißt jetzt Twix, ... sonst ändert sich nix" (Raider nazywa się teraz Twix... poza tym nie zmieniło się nic) stał się symbolem fałszywie rozumianego ulepszania rzeczy przez nadawanie im nowych, bardziej modnych nazw.

Wspomnienia z dzieciństwa i kultowe produkty są już dostępne we wszystkich oddziałach Lidla w Niemczech.

Wcześniej - w czerwcu br. - batony Raider były dostępne w ramach czasowej akcji w niemieckiej Edece.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl