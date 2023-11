Decyzja Nestle zakończy ponad 60 lat produkcji wyrobów cukierniczych, które zyskały oddaną liczbę fanów w Wielkiej Brytanii - podaje The Guardian.







fot. shutterstock.com / Abdul Razak Latif

Nestle kończy produkcję kultowych batonów

Fani Caramac są przerażeni, ponieważ międzynarodowa firma spożywcza Nestlé potwierdziła, że ​​zaprzestaje sprzedaży batonów o smaku karmelowym.

Położy to kres ponad 60-letniej produkcji słodyczy, które od czasu wprowadzenia na rynek w Wielkiej Brytanii w 1959 roku zyskały oddanych fanów, ale ostatnio borykały się ze spadkiem sprzedaży.

"Bardzo nam przykro, że rozczarowaliśmy fanów Caramac" - stwierdziła Nestlé w oświadczeniu. "W ciągu ostatnich kilku lat sprzedaż tej marki stale spadała i niestety musieliśmy podjąć trudną decyzję o jej wycofaniu". "Wiemy, że fani będą rozczarowani, gdy to nastąpi, ale ta zmiana umożliwi nam skupienie się na naszych najskuteczniejszych markach, a także opracowywanie nowych, ekscytujących innowacji, które zadowolą kubki smakowe konsumentów" - dodano.

Historia batonów Caramac

Caramac, będący połączeniem słowa karmel i nazwy jego pierwotnych producentów Mackintosh, był produkowany w Norwich do 1996 roku, kiedy to został przeniesiony do fabryki Nestlé w Fawdon niedaleko Newcastle. Nie jest to wyrób czekoladowy, gdyż nie zawiera kakao. Nie zawiera jajek ani żelatyny, dlatego jest odpowiedni dla wegetarian.

Kultowy baton Caramac zniknie z rynku fot. shutterstock / Photo_Pix

Nestlé, której siedziba znajduje się w Szwajcarii, potwierdziła, że ​​planuje zamknąć zakład w Fawdon i przenieść produkcję za granicę, co według przedstawicieli związków zawodowych spowoduje utratę 474 miejsc pracy.

Firma zaprzeczyła, jakoby na decyzję o zaprzestaniu produkcji batonów Caramac miało wpływ zamknięcie fabryki.

Fani Carmac na X, dawniej Twitterze, wyrażają swoje żale w związku z zaprzestaniem produkcji.

