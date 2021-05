Kupno Otmuchowa ma dla Turków duży sens

- Kervan Gida nie była najbardziej oczywistym kupującym, ale nabycie ZPC Otmuchów oraz PWC Odra ma dla tureckiego giganta słodyczowego duży sens - mówi nam Łukasz Targoszyński, adwokat z Kancelarii Baker McKenzie.

Autor: Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl

Data: 06-05-2021, 15:33

Przejęcie Otmuchowa ma dla tureckiego potentata słodyczy znaczenie strategiczne - mówi nam Łukasz Targoszyński. fot. mat. pras.

Przejęcie ZPC Otmuchów przez Kervan Gida da Turkom dobry dostęp do rynku unijnego.

Nowy właściciel doinwestuje i najprawdopodobniej wycofa Otmuchów z GPW.

Na polskim rynku słodyczy można spodziewać się kolejnych przejęć.

Turecki gigant przejmuje Otmuchów. Kervan Gıda - turecki gigant słodyczowy podpisał warunkową umowę nabycia większościowego pakietu udziałów ZPC Otmuchów wraz z jego spółką zależną PWC Odra.

Łukasz Targoszyński, adwokat z Kancelarii Baker McKenzie wskazuje, że informacje o tym, że ZPC Otmuchów jest na sprzedaż krążyły po rynku od jakiegoś czasu.

- Kwestią czasu było znalezienie właściwego inwestora. Wprawdzie Kervan Gida nie była najbardziej oczywistym kupującym, ale nabycie ZPC Otmuchów oraz PWC Odra ma dla tureckiego giganta słodyczowego duży sens. Specjalizacja w produkcji żelków pozwoli na rozbudowę portfolio o flagowe produkty Kervan Gida, takie jak marka Bebeto, ale przede wszystkim akwizycja ta daje Kervan Gida łatwy dostęp do całego unijnego rynku wspólnego, co jest częstym i istotnym argumentem inwestycyjnym dla firm spoza Unii Europejskiej. Z tego względu, transakcja wydaje się mieć dla Kervan Gida znaczenie strategiczne - dodaje.

Otmuchów opuści GPW?

Prawnik zwraca uwagę, że nowy inwestor doinwestuje spółkę.

- Biorąc pod uwagę, że - według słów prezesa ZPC Otmuchów - spółce już teraz brakuje mocy produkcyjnych, możemy się w niedalekiej przyszłości spodziewać dalszych inwestycji, które uczynią z ZPC Otmuchów centrum ekspansji Kervan Gida na Europę - mówi.

Ekspert spodziewa się, że następstwem ogłoszonego przejęcia będzie wycofanie Otmuchowa z GPW.



- Myślę również, że po sfinalizowaniu tej transakcji, możemy się doczekać dalszej aktywności ze strony Kervan Gida, zmierzającej do ogłoszenia wezwania na zakup reszty akcji ZPC Otmuchów i wycofania go z giełdy. Wynika to przede wszystkim z utrudnień w zarządzaniu spółką publiczną, jak również wysokich kosztów związanych z notowaniem akcji spółki na giełdzie, które dla inwestora branżowego, który posiada własne środki na dalsze inwestycje, są po prostu zbędne. Zobaczymy też, czy z biegiem czasu Kervan Gida zachowa całe dotychczasowe portfolio produktowe ZPC Otmuchów, czy też zdecyduje się na wydzielenie i sprzedaż niektórych obszarów działalności, np. w zakresie płatków śniadaniowych - dodaje.

Będą kolejne przejęcia w słodyczach

Targoszyński podkreśla, że branża słodyczowa stanowi przedmiot zainteresowania inwestorów, zarówno tych którzy są już obecni na polskim rynku, jak również tych, którzy poprzez akwizycję chcieliby na polski i unijny rynek dopiero wejść.

- Słyszymy w szczególności o zainteresowaniu płynącym z kierunków azjatyckich. Jednocześnie, wiemy o co najmniej kilku spółkach, które we w miarę bliskiej lub nieco dalszej przyszłości mogą być dostępne na sprzedaż. Kolejne transakcje na tym rynku są więc tylko kwestią czasu - podsumowuje.