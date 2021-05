Kupno Otmuchowa uruchomi lawinę przejęć producentów słodyczy?

- Nie wykluczam, że zakup Otmuchowa stanie się katalizatorem większej liczby przejęć polskich producentów słodyczy - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Ludomir Biedecki, radca prawny i partner w Kancelarii Noerr.

Autor: Adam Tubilewicz, portalspozywczy.pl

Data: 11-05-2021, 12:30

Kupno Otmuchowa stanie się katalizatorem większej liczby przejęć polskich producentów słodyczy? fot. mat. pras. (kolaż ps.pl)

Przejęcie Otmuchowa to żadna niespodzianka i dobry biznes dla obu stron.

Po kupnie przez Kervan Gida Otmuchów opuści GPW - to przesądzone.

Zakup Otmuchowa może stać się katalizatorem kolejnych przejęć polskich producentów słodyczy.

Turecki gigant przejmuje Otmuchów. Kervan Gıda - turecki gigant słodyczowy podpisał warunkową umowę nabycia większościowego pakietu udziałów ZPC Otmuchów wraz z jego spółką zależną PWC Odra.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Przejęcie Otmuchowa - spodziewany krok

Ludomir Biedecki, radca prawny i partner w Kancelarii Noerr wskazuje, że sprzedający akcje ZPC Otmuchów, czyli Warsaw Equity Management są inwestorami finansowymi, zainteresowanymi realizacją zysku na inwestycji.

- Sprzedaż akcji Grupy Otmuchów nie powinna być zatem niespodzianką, a raczej naturalną koleją rzeczy. W ocenie sprzedających wartość spółki najwyraźniej osiągnęła satysfakcjonujący poziom, zapewniający możliwość wyjścia na korzystnych warunkach - dodaje.

Prawnik zwraca uwagę, że polscy producenci współpracują z rynkiem tureckim od lat.

- W konsekwencji, można było spodziewać się zainteresowania inwestycjami w Polsce. W tym przypadku dość interesująco wygląda oferta produktowa kupującego i spółki. Turecki inwestor wytwarza przede wszystkim żelki, zaś dla Otmuchowa ten produkt zdaje się być jednym z wielu. Jednocześnie spółka oferuje dość szeroki wachlarz produktów czekoladowych oraz chałwę, co może być interesujące w kontekście sprzedaży w samej Turcji i generalnie na południu Europy czy na południowym wschodzie. Komplementarność wyrobów inwestora i spółki daje zatem perspektywy uzyskania efektów synergii, nie tylko w powyższym kontekście ale także otwarcia nowych rynków dla wyrobów każdego z uczestników transakcji - dodaje.

Przejęcie Otmuchowa efektem pandemii?

Biedecki ocenia, że wyjście inwestora finansowego jest realizowane z zyskiem, zatem nie jest to raczej efekt spadku wycen.

- Sprzedaż produktów spożywczych, w tym słodyczy, o ile początkowo spadła z uwagi na istotne ograniczenia eksportowe wywołane pandemią, o tyle ostatecznie odnotowała dobre wyniki dzięki kanałowi e-commerce. Wydaje się więc, że sprzedaż ZPC Otmuchów na rzecz zagranicznego inwestora jest raczej wpisana w strategię wsparcia rozwoju na rynkach zagranicznych. W przypadku wielu spółek polskich, nie tylko w branży spożywczej, osiągany jest efekt szklanego sufitu, tj. braku możliwości dalszego dynamicznego rozwoju na rynku krajowym. Bez wsparcia inwestora finansowego lub branżowego, który stworzy nowe perspektywy w kontekście międzynarodowym czy nawet globalnym istnieje ryzyko kurczenia się zysków. W konsekwencji zbycie grupy Otmuchów na rzecz tureckiego inwestora może okazać się sensownym rozwiązaniem - dodaje.

Otmuchów opuści giełdę?

Nasz rozmówca zwraca uwagę na strukturę transakcji, w której sprzedający najpierw wniosą do spółki celowej (SPV) posiadane przez nich akcje, a następnie zostaną sprzedane wszystkie udziały ww. spółki.

- Uzgodniono, że przedmiotem aportu do SPV nie może być więcej niż 66% akcji OTM Otmuchów. Z perspektywy prawnej oznacza to zminimalizowanie kosztów wezwania na akcje Otmuchowa. Zważywszy, że turecki inwestor nabędzie ponad 33% akcji Otmuchowa, będzie miał obowiązek przeprowadzenia wezwania na akcje do 66%. Można przypuszczać, że do SPV zostanie wniesionych taka liczba akcji, która łącznie będzie stanowić niewiele poniżej 66% (sam Xarus Holding posiada ponad 62% akcji). W konsekwencji ww. wezwanie będzie bardziej techniczne niż faktycznie mające za cel skup dużej liczby akcji - mówi.

Biedecki wskazuje, że posiadając 66% głosów na walnym zgromadzeniu Otmuchowa Kervan Gida będzie zasadniczo kontrolował spółkę.

- Jej wycofanie z giełdy wymagałoby skupu akcji w liczbie umożliwiającej uzyskanie co najmniej 90% głosów. Biorąc pod uwagę, że istotnymi akcjonariuszami spółki są OFE wymagałoby to zaoferowania ceny wystarczająco atrakcyjnej, aby skłonić do sprzedaży zarówno tych inwestorów finansowych jak i jeszcze część tzw. free floatu. Nie jest to scenariusz wykluczony i ma on uzasadnienie praktyczne (np. brak obowiązków informacyjnych), zatem w zależności od posiadanych środków finansowych i strategii biznesowej Otmuchów może opuścić parkiet warszawskiej giełdy. Sądzę zresztą, że jest to raczej kwestia czasu niż jakichkolwiek innych rozważań - dodaje.

Słodycze - duży potencjał do konsolidacji

Prawnik nie wyklucza, że przejęcie Otmuchowa stanie się katalizatorem większej liczby przejęć polskich producentów słodyczy.

- Od kilku lat branża oczekuje wyjścia funduszu Bridgepoint ze swojej inwestycji w Dr Gerarda. Biorąc pod uwagę rozdrobnienie tej branży (ponad 400 podmiotów) potencjał do konsolidacji jest duży. Dodatkowo, zważywszy na wzrostową tendencję rynku, scenariusz nabywania kolejnych podmiotów wcale nie jawi się jako niemożliwy. Podobnie jak w innych segmentach istotne będą przyczyny podjęcia decyzji o sprzedaży i portfel kontraktów. W spółkach, w których pojawia się kwestia braku sukcesji po założycielach, rozmowy z potencjalnymi nabywcami mogą zapewnić przetrwanie firmy. Oczywiście każdy nabywca będzie poszukiwał podmiotu odpowiednio dużego i raczej ze zdywersyfikowanym zbiorem kontrahentów, co minimalizuje ryzyka - podsumowuje.