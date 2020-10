Lay's staruje z nową kampanią reklamową

PepsiCo: stawianie konsumenta w centrum uwagi to pozyskiwanie dla niego najlepszych surowców (wywiad)

Ziemniaki do chipsów Lay’s dostarczają polscy rolnicy z ponad 70 gospodarstw zlokalizowanych

na terenie naszego kraju. W 2019 95,5% ziemniaków pochodziło z Polski.

W ramach Programu Agrarnego, do zakładu produkcyjnego w Grodzisku Mazowieckim, co roku trafia aż 230 tys. ton polskich ziemniaków. Nim trafią do paczek, są starannie selekcjonowane. Po umyciu i obraniu, są następnie precyzyjnie cięte na plasterki i smażone w oleju roślinnym, a na koniec przyprawiane.

Kampania „Ziemniak, prawdziwy bohater smaku Lay’s” to szerokie wsparcie komunikacyjne, obejmujące telewizję i media społecznościowe (Facebook, Instagram, YouTube oraz TikTok),

a także dedykowane materiały POS, które zapewnią widoczność w sklepach.

Do akcji zaangażowano influencerów, którzy zwrócą uwagę na fakt, że prawdziwi bohaterowie

w codziennym życiu nie zawsze są zauważani i odpowiednio doceniani. Zaproszą do wzięcia udziału

w konkursie, polegającym na przedstawieniu bohaterów z własnego otoczenia.

Kampania wystartowała w połowie października i potrwa do końca grudnia 2020 roku. Została przygotowana we współpracy z agencjami H2O Creative oraz VMLY&R, które zapewniły wsparcie kreatywno-strategiczne. Spot telewizyjny został wyprodukowany przez dom produkcyjny Artcore,

we współpracy z agencją H2O Creative. Za planowanie oraz zakup mediów odpowiada zespół Media Direction.

