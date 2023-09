Lidl w Wielkiej Brytanii pilnie wycofuje ze sprzedaży ciastka dla dzieci z bohaterami Psiego Patrolu na opakowaniu. Okazało się, że na opakowaniu był link, który kieruje na strony z treściami porno.

Brytyjski Lidl pospiesznie wycofuje ciastka z Psim Patrolem; fot. PAP / DPA

Lidl wycofuje ciastka z Psim Patrolem

Adres strony dla dorosłych pojawił się na opakowaniach zbiorczych produktów - All Butter Mini Biscotti Biscuits, Choc Chip Biscotti Biscuits, Yummy Bake Bars Apple Flavour i Yummy Bake Bars Raspberry Flavour.

Lidl przeprasza klientów w UK

Przedstawiciele Lidla w swoim oświadczeniu stwierdzili, że "URL dostawcy został zaatakowany". Jeszcze w roku 2022 pod domeną znajdowała się strona Appy Kids Co., wytwórcy produktów spożywczych dla dzieci.

Wpadka Lidla. Klienci mają dostać pełen zwrot pieniędzy

"Zalecamy, by nie zaglądać pod ten adres i aby zwrócić produkt do najbliższego sklepu" - Lidl zwrócił się do swoich klientów w Wielkiej Brytanii. Firma przeprosiła też za zaistniałą sytuację. Klienci mają dostać pełen zwrot pieniędzy.

