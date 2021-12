Litwini opracowali świąteczny kisiel w puszce

Litewska agencja projektowa opracowała nietypowy prezent świąteczny dla klientów. To nowoczesna wersja ulubionego napoju świątecznego Litwinów, jakim jest kisiel żurawinowy.

Autor: AT

Data: 21-12-2021, 15:56

Kisiel żurawinowy w puszce? Litwini unowocześnili swój świąteczny przysmak. fot. mat. pras.

Litwini opracowali kisiel w puszce

Litewska agencja projektowa FOLK opracowała nietypowy prezent świąteczny dla klientów. To zupełnie nowa metamorfoza ulubionego napoju świątecznego Litwinów, jakim jest kisiel żurawinowy.

Chociaż kisiel zwykle występuje w postaci proszku, agencja zmieniła tradycyjne pojęcie napoju, nazywając go 'Silky Business' – nawiązując zarówno do jego lepkiej konsystencji, jak i ogólnego niepokoju związanego z okresem świątecznym.

FOLK również przeformułował napój tak, aby odpowiadał potrzebom żywieniowym każdego, i zamknął go w puszce typu grab-and-go.

Kisiel - narodowy przysmak Litwinów w puszce

Litewska agencja projektowa FOLK przeprowadziła świąteczną metamorfozę ukochanego świątecznego napoju – kisiel. Agencja zrezygnowała z tradycyjnej mieszanki proszkowej i stworzyła zupełnie nowy produkt „Slippery Business” w blaszanym opakowaniu, zaprojektowany specjalnie dla odnowionej formuły napoju.

Bożonarodzeniowy litewski kisiel to napój bezalkoholowy, w którym żurawina błyszczy lekko lepką i śliską konsystencją. Serwuje się go prawie wyłącznie w Boże Narodzenie i jest to zazwyczaj jedyny napój, z którego nie rezygnuje żadna litewska rodzina.

Agencja projektowa uznała jednak, że konwencjonalnemu opakowaniu napoju brakuje świątecznego uroku i należy mu oddać sprawiedliwość, na jaką zasługuje, w specjalnie wykonanej blaszanej obudowie. Nazwa produktu, projekt i czcionka zostały zainspirowane unikalną teksturą napoju, a kolory odzwierciedlają kwasowość żurawiny. Nowa formuła napoju zawiera również mniej cukru, jest wegańska i bezglutenowa, dzięki czemu spełnia wszystkie wymagania żywieniowe.

Folk prezentuje litewski kisiel w nowej odsłonie

Świeżo przepakowany kisiel był prezentem świątecznym dla klientów, przyjaciół i partnerów agencji. Według Ignasa Kozlovasa, dyrektora kreatywnego FOLK, prezenty biznesowe to doskonała okazja do pokazania pomysłowości i stawiania sobie wyzwań w niekonwencjonalnych zadaniach.

- Tradycje mają tendencję do zmieniania się z biegiem czasu, nawet podczas największych świąt w roku. Kilka ostatnich lat pokazało nam, że można dołączyć do wszystkich na świąteczny obiad za pomocą mobilnego urządzenia lub zamówić dania międzynarodowe zamiast tradycyjnych – powiedział.

- Niewiele rzeczy pozostaje bez zmian w tych zmieniających się czasach, ale kisiel pozostaje narodowym skarbem na każde Boże Narodzenie. Jednak napój jest zbyt dobry, aby można go było spożywać tylko raz w roku, a nowe opakowanie blaszane może dać mu szansę zrobić powrót po świętach - dodał.

Jak powstał kisiel w puszce?

„Slippery Business” pozwolił również agencji na bezpośrednie doświadczenie procesu produkcyjnego. Agencja była zaangażowana w sformułowanie nowoczesnego, ale dobrze znanego smaku i dostosowanie blaszanej osłonki do unikalnej konsystencji napoju – puszka wypełniona niegazowanym napojem jest bardziej miękka niż zwykle, dzięki czemu pozwala poczuć konsystencję kisielu bez jego smaku.

- Stworzyliśmy produkt z myślą o tym, że same Święta Bożego Narodzenia to "śliski biznes" z nieoczekiwanymi tematami na uroczystych kolacjach lub nietypowych przyjęciach biurowych. Cały proces – od projektu po produkcję – pozwolił nam również zrozumieć wyzwania, z jakimi mierzą się nasi klienci każdego dnia i być lepiej przygotowany do stawienia czoła nowym, wyjątkowym zadaniom w przyszłym roku – dodał Kozlovas.