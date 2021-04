Lodowa zmiana warty, gwiazdy muzyki przed erą youtuberów (wideo)

Przed tygodniem pisaliśmy o fenomenie promocji lodów Koral z udziałem youtuberów. Lody Ekipy produkowane przez PPL Koral podbiły Polskę. Brakuje ich w sklepach, a puste opakowania sprzedają się za setki złotych. Reklama pokazała, jak ogromną moc mają youtuberzy i jak ważna dla producentów jest ich obecność w reklamie produktów. Dawniej, kiedy media społecznościowe nie były jeszcze tak rozwinięte jak dzisiaj, firmy do swoich reklam zatrudniały wielkie nazwiska ze świata muzyki i filmu. Tym razem postanowiliśmy skupić się na połączeniu lodów ze zdecydowanie zróżnicowanymi brzmieniami.

Nielegalny hip-hop w reklamie Algidy

Na przełomie XX i XXI wieku w Polsce bardzo mocno rozwijała się subkultura hip-hopowa, a większość młodych ludzi słuchała rapu. Jednym z najpopularniejszych zespołów wśród młodzieży była wówczas śląska grupa Paktofonika, której fragment jednego z utworów „Ja to Ja” znalazł się w reklamie lodów Algida.

Jak się później okazało, zespół nie wyraził zgody na wykorzystanie piosenki w reklamie lodów. Winny temu zajściu nie był jednak producent lodów, firma Unilever. Decyzję o udostępnieniu piosenki wbrew jej twórcom podjęła wytwórnia Gigant Records - wydawca debiutanckiej płyty Paktofoniki, „Kinematografia”. Jak pisały wówczas media, raperzy żądali od firmy oficjalnego oświadczenia, informującego, że nie wyrazili zgody i zrobiono to wbrew ich woli. Zespół nie chciał być kojarzony z reklamą lodów na patyku.

Lody Dody

Podążając za muzycznymi trendami swego czasu gorącym nazwiskiem w polskim „szołbiznesie”, a właściwie pseudonimem artystycznym, stała się Doda. Piosenkarka w rzeczywistości nazywa się Dorota Rabczewska. Wokalistka będąca u szczytu swojej sławy, w której była bardziej znana z obyczajowych skandali niż z dokonań muzycznych, nawiązała w 2008 roku współpracę z marką Koral.

W ramach wspólnego projektu piosenkarka naturalnie pojawiła się w spotach reklamowych marki, ale co ciekawsze, producent lodów zdecydował się wówczas wprowadzić do swojej oferty lody w kształcie mikrofonu pod nazwą „Doda”. Osobiście nie pamiętam tego produktu w sklepach, aczkolwiek niektórzy bardzo tęsknią za ich smakiem i pragną powrotu. Potwierdzeniem tego będzie petycja pod hasłem: Chcemy, aby po 11 latach lody „Doda” (do wyboru w kształcie korony lub mikrofonu) o smaku waniliowo-malinowym wróciły do polskich sklepów! Petycja pojawiła się internecie na początku kwietnia 2021 roku i póki co ma prawie 1000 podpisów. Ciekawe, co na to Doda i Koral?

Ale to już było…

Wspomniana już Doda zasłynęła m.in. stwierdzeniem o samej sobie: „Królowa jest tylko jedna”. Zanim jednak Rabczewska wzięła udział w reklamach lodów Koral, królowała tam prawdziwa diwa polskiej muzyki rozrywkowej Maryla Rodowicz. Piosenkarka pojawiła się w reklamie lodów wspólnie z Danielem Olbrychskim. Co prawda była to nie zbyt odległa przeszłość, bo raptem 2003 roku, aczkolwiek próżno szukać w internecie spotów reklamowych z parą artystów.

Warto dodać, że w ramach współpracy Koral wypuścił na rynek nowy produkt, a dokładnie dwusmakowe lody, pod nazwą „Maryla i Daniel”. Być może Koral takim połączeniem chciał ponownie zeswatać dawnych kochanków. Nie wiadomo. Tak czy inaczej, współpraca producenta lodów z piosenkarką i aktorem zapoczątkowała modę na reklamowanie lodów przez gwiazdy. Dodajmy, że w kolejnych latach z marką Koral współpracowały m.in. piosenkarki Majka Jeżowska i Natasza Urbańska, aktorka Katarzyna Zielińska oraz modelka Joanna Krupa.

fot. Maryla Rodowicz i Daniel Olbrychski / East News/plotek.pl

Lubię wracać tam, gdzie byłem już

Kolejnym wielkim artystą polskiej sceny muzycznej, który zgodził się reklamować lody był Zbigniew Wodecki. Piosenkarz w lutym 2017 roku został ambasadorem marki Bracia Koral - Lody Jak Dawniej. – Wybór Zbigniewa Wodeckiego na ambasadora marki był nieprzypadkowy. Gwiazdor, tak samo jak nasze lody, łączy w sobie klasyczne wartości z nowoczesnością – tłumaczył wówczas wybór artysty na ambasadora marki Piotr Gąsiorowski, dyrektor marketingu PPL Koral.

Niestety współpraca producenta lodów z Mistrzem Wodeckim trwała bardzo krótko. W maju 2017 roku wybitny muzyk przeszedł udar mózgu. W obliczu złego stanu zdrowia Zbigniewa Wodeckiego producent zdecydował się jednak kontynuować kampanię. Eksperci ds. public relations nie mieli wątpliwości, że była to poprawna reakcja, bo stanowiła wyraz solidarności z muzykiem. Zbigniew Wodecki zmarł 22 maja 2017 roku w wieku 67 lat.

Big Milk przy dźwiękach bębnów

Po nieudanych kooperacjach z polskim hip-hopem Algida zdecydowała się w swojej kolejnej reklamie lodów wykorzystać dźwięki zagranicznych muzyków. Tym razem Unilever postawił na duński perkusyjny duet Safri Duo. Muzycy w Polsce, jak i w większości krajów na świecie, znani są w głównej mierze z jednego utworu pod tytułem „Played-A-Live” (The Bongo Song). Piosenka stała się jednym z najlepiej sprzedających się singli w 2000 roku w Europie. Sukces kompozycji sprawił, że została ona wykonana przez zespół podczas ceremonii otwarcia Letnich Igrzysk olimpijskich w Sydney 2000. W Polsce słynne dźwięki „Played-A-Live” towarzyszyły reklamie lodów Big Milk Algidy.