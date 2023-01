Kraftowe lody prosto z nadmorskiej lodziarni pod drzwi konsumentów w całej Polsce, o każdej porze roku? O swoim pomyśle na biznes wysyłkowy opowiedział nam Michał Rybicki, założyciel firmy Lody Bałtyckie.

Michał Rybicki, założyciel firmy Lody Bałtyckie opowiada o pomyśle na e-sklep; fot.mat.pras.

Właściciel punktów serwujących lody pod naporem przychylnych opinii i zachwytów, postanowił uczynić swój biznes ogólnopolskim.

Lody Bałtyckie z Jastarni dostępne w całej Polsce

- Lody Bałtyckie to wyjątkowy produkt. Wytwarzamy je sami, od podstaw, bez użycia półproduktów – niewiele firm w Polsce tak robi. To lody kraftowe. Docenili to klienci z całej Polski, którzy odwiedzają nasze lodziarnie w Jastarni w sezonie letnim. Chcemy się rozwijać i dostarczać im lody przez cały rok, nie tylko na wakacjach – tłumaczy w rozmowie z portalspozywczy.pl, Michał Rybicki, założyciel marki.

Jak podkreśla, firma stawia na jakość. - Polacy są bardzo wymagającymi konsumentami, także, a może nawet szczególnie w przypadku lodów. Doceniają dobrą produkcję rzemieślniczą, autentyczność i smak – mówi Rybicki.

Ceny lodów. Ile trzeba zapłacić za jakość?

Ceny w sklepie internetowym marki to 27,99 zł za pojedynczy smak w opakowaniu 350 ml. Decydując się na zakup kilku smaków można liczyć na zniżki.

- Duża grupa polskich konsumentów poszukuje żywności wyjątkowej, oryginalnej. I są za nią w stanie zapłacić troszkę więcej niż za produkty konwencjonalne. Zwłaszcza, że lody to specyficzny segment – nie je się ich dużo ilościowo, więc w ogólnym rozrachunku te ceny nie są takie wygórowane – przyznaje Michał Rybicki.

Podkreśla, że Lody Bałtyckie mają dużą grupę stałych klientów, którzy raz próbując lodów marki, wracają. - Chcemy aby nasze ceny były dla nich przystępne i odzwierciedlały wysoką jakość – dodaje.

- A Lody Bałtyckie to - mówiąc nieskromnie – najwyższy światowy poziom: doskonałe, świeże polskie mleko i śmietana, lokalne owoce i jakościowe półprodukty – podkreśla założyciel marki.

Lody Bałtyckie - sklep internetowy

- Chcemy być blisko klientów, więc zdecydowaliśmy się na e-sklep i wysyłki lodów za pośrednictwem firm kurierskich na terenie całej Polski. Nasze doświadczenia pokazują, że kto raz zamówi Lody Bałtyckie, robi to później ponownie – przyznaje Michał Rybicki. Zapewnia, że produkty trafiają do odbiorców bez uszczerbku na jakości.

Przyznaje także, że firma stara się niwelować koszty wysyłki, a przy większych zamówieniach bierze go na siebie. - To raczkujący rynek i chcemy się na nim rozwijać – dodaje.

Lody Bałtyckie odkryciem Krytyki Kulinarnej

- Rozwijamy się organicznie, w oparciu o bazę stałych klientów. Media społecznościowe to nasz pomysł na promocję. Prowadzimy ciekawy profil na Instagramie. Zostaliśmy odkryciem Magdy Grzebyk, autorki bloga Krytyka Kulinarna, która prowadzi autorskie zestawienie - Lodowa Mapa Polski. Ekspertka doceniła, że wkładamy w nasze produkty serce oferując najwyższą jakość i świeżość – podkreśla Rybicki.

Lody Bałtyckie – niecodzienne smaki

Hitem e-sklepu mogą być takie smaki, jak: kasza manna z jagodami, banan z karmelem, czekolada z powidłami, cytryna z pietruszką czy palone masło.

Jak podkreśla Rybicki „nie kombinujemy na siłę”. - Sprawdzamy i obserwujemy, które niecodzienne połączenia smaków zachwycają konsumentów. Tak powstała np. gorgonzola z malinami czy lody o smaku oryginalnego oleju z pestek dyni. Posiadamy oryginalną ofertę bazującą na autentycznych składnikach. To powoduje, że nawet te proste i najbardziej popularne smaki są u nas wyjątkowe – przyznaje założyciel Lodów Bałtyckich.

VAT na żywność w 2023 a gastronomia

Ryzyko jest wpisane w działalność każdego przedsiębiorstwa.

- Naszą branżę dotyka wzrost cen energii elektrycznej czy paliw. W poprzednim roku borykaliśmy się także z gwałtownymi podwyżkami cen mąki do produkcji gofrów czy cukru. Ale największym zagrożeniem dla naszej działalności była i jest zmiana w stawkach VAT na żywność czy zerowy VAT. To pogrąża całą branżę gastronomiczną w Polsce – mówi Michał Rybicki.

O ile produkty gotowe w wysyłce firma sprzedaje jako produkt spożywczy (0 proc. VAT), a o tyle lody w lokalach opodatkowane są 8-proc. stawką. Tego nie można sobie odliczyć, ponieważ półprodukty kupowane są bez VAT-u.

- To zabija naszą branżę – cierpią nie tylko lodziarnie, ale także pizzerie, restauracje, kawiarnie – dodaje.

- W nowym roku życzymy sobie większej przewidywalności w prawie i dobrych nastrojów konsumenckich – podsumowuje Michał Rybicki.

