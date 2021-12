Lody bitcoin już w Lidlu. Ile kosztują?

Lody Bitcoin od Willisch będzie można kupić w Lidlu. Ich producent to rodzinna firma z Wielkopolski z blisko 40-letnią tradycją.

Data: 29-12-2021, 14:11

Lody Bitcoin firmy Willisch już w Lidlu. Ile zapłacimy za tę przyjemność? fot. lidl.pl

Lody Bitcoin w Lidlu

Firma Willisch wypuściła pierwsze lody o smaku...bitcoina. Jak smakuje kryptowaluta? To połączenie czarnej wanilii i karmelu. Za kubełek o pojemności 500 ml zapłacimy w Lidlu 19,99 zł.

Willisch. Kim jest producent lodów bitcoin?

Polska lodziarnia Willisch została założona w 1983 roku w Wągrowcu.

- W 1982r. przyjaciółka z Chodzieży namówiła moją mamę na otwarcie lodziarni i tak rok później na werandzie naszego domu rodzice otwierają lodziarnię. Właściwie było to „okienko” w którym sprzedawane były lody z maszyny. Szybko zyskały one popularność w całym mieście. Otworzyliśmy firmę i nazywamy ją „KrysMar”, od imion moich rodziców - Krystyna i Marek - czytamy na stronie producenta.

W grudniu 2013 r. stery w rodzinnej firmie przejął Robert Willisch, syn założycielki. Z marszu wdrożył nową wizję zarządzania.

- Chciałem, by była to kontynuacja działań moich rodziców, ale w nieco bardziej nowoczesnym wydaniu. Decyzja zapadła – odświeżamy wizerunek, zmieniamy logo, a lokalom nadajemy zupełnie nowy, unikalny wystrój. Zacząłem też pracę nad aktualizacją receptur – w tym wszystkim pomogli mi rodzina i przyjaciele, których zaprosiłem do współpracy - mówi.

Willisch - lody i bitcoiny

W 2014 r. już pod marką Willisch firma otworzyła lodziarnię w Pile. W kolejnych latach powstały kolejne punkty, także w oparciu o franczyzę. Obecnie Willisch dysponuje siecią 33 lodziarni. W 2019 r. firma uruchomiła sklep internetowy z lodami. Rozpoczęła także sprzedaż lodów w kubeczkach.

Skąd wzięły się lody o smaku bitcoina? Odnogą rodzinnego biznesu Rafała Willischa jest Willisch Finance. Jak sam mówi, buduje pierwszy na świecie system lojalnościowo-inwestycyjny. Czy kryptowaluty odniosą podobny sukces jak lody Willisch?