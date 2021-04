Lody Ekipy, czyli sprzedażowa moc z YouTube

Pod koniec marca na rynku pojawiła się nowa linia lodów Koral przygotowana wspólnie z youtuberami prowadzącymi kanał „Ekipa”. "Ekipa" i jej lider - Karol "Friz" Wiśniewski - to grupa czołowych polskich youtuberów założona w 2018 roku. Początkowo Friz nagrywał filmy związane z tematyką gier, a obecnie jego kanał z lifestylowymi filmami śledzi ponad 4 miliony subskrybentów.

Materiały, które pojawiają się na jego kanale potrafią osiągać ponad 50 milionów wyświetleń, a na Instagramie obserwuje go ponad 2,5 miliona internautów. Jeszcze przed współpracą z firmą Koral cała grupa z sukcesem sprzedawała swoją oryginalną kolekcję odzieży i gadżetów.

Skąd się wzięły Lody Ekipy?

Piotr Gąsiorowski, dyrektor marketingu firmy Koral przyznaje, że początkowo współpraca z "Ekipą" miała ograniczać się do działań stricte promujących lody już obecne w ofercie firmy.

- Jednak podczas naszych wspólnych spotkań i rozmów szybko zrodziła się pozytywna „chemia”. Postanowiliśmy rozszerzać nasz pierwotny plan i opracować niepowtarzalne lody, które stworzymy razem, aby Friz i jego ekipa już całkowicie utożsamiali się z produktem jaki sygnują, byli do niego totalnie przekonani i autentyczni w jego promocji. Warto podkreślić, że nie narzucaliśmy im gotowego produktu. Ekipa była mocno zaangażowana na każdym etapie jego tworzenia - od kompozycji smakowej po formę i same opakowanie - dodaje.

Lody Ekipy będą szeroko promowane przez Friz’a i członków „Ekipy” we wszystkich kanałach social media. Planowana jest także kampania w tv oraz rozgłośniach radiowych, a także szeroko zakrojona reklama displayowa.

Lody Ekipy - Miara sukcesu

Lody "Ekipa" okazały się totalnym hitem sprzedażowym. Produkty rozchodzą się tak szybko, że ciężko jest znaleźć je w sklepach. Na grupach facebookowych co chwila pojawiają się pytania o to, gdzie można je dostać. W sieci pojawiają się nagrania innych youtuberów, którzy wrzucają relacje "live'y" z zakupów lub poszukiwań lodów Friza w sklepach.

Jakby tego było mało, na serwisach aukcyjnych niektórzy wystawiają puste opakowania po lodach Ekipa w cenie od 50 do nawet...kilku tysięcy złotych.

Dyrektor marketingu firmy Koral przyznaje w rozmowie z portalspozywczy.pl, że sorbety "Ekipa" sprzedają się co najmniej 300 proc. lepiej niż jakiekolwiek nowości, które w ciągu swojej 40-letniej historii wprowadziła na rynek firma z Nowego Sącza.

- Nie przewidywaliśmy popytu aż na takim poziomie. Zamówienia mamy już na miesiąc do przodu, a sezon lodowy dopiero się rozkręca - podkreśla.

Piotr Gąsiorowski zapewnia, że Koral pracuje nad polepszeniem dystrybucji tak, aby Lody "Ekipy" trafiły zarówno do dużych sieci, jak i małych sklepów.

- Nieprawdopodobne zainteresowanie tymi produktami, zwłaszcza ze strony dzieci i młodzieży, niejako „zmusiło" nas do uruchomienia dodatkowej linii, która już w przeciągu najbliższego czasu wydatnie zwiększy moce produkcyjne. Zamówienia lawinowo napływają z całej polski, zarówno ze strony handlu nowoczesnego (sieci handlowych) jak i rynku tradycyjnego, czyli niezależnych punktów sprzedaży, więc bardzo sprawnie nastąpi także zasadnicze poszerzenie sieci dystrybucji, które na pewno będzie wymiernie skutkowało zwiększeniem dostępności tych lodów w całej Polsce – zapewniam, że ze swej strony (firmy Koral) robimy wszystko, aby lody były dostępne dla każdego w większych sieciach i mniejszych tzw. „osiedlowych" sklepikach - dodał.

Jak firma zareagowała na aukcje z pustymi opakowaniami po lodach?

- Efekty popularności lodów są widoczne również w postaci aukcji np. na Allegro czy OLX, ale nie ma to oczywiście związku z zaplanowaną kampanią marketingową firmy Koral-jest to zjawisko „organiczne”. Moim zdaniem trzeba to traktować bardziej w formie humorystycznej i oryginalnego żartu wśród młodych ludzi podyktowanego mega popularnością lodów „Koral-ekipa” oraz samej Ekipy - wskazuje Gąsiorowski.

Czas youtuberów

Współpraca marek spożywczych z youtuberami, czy szerzej influencerami nie jest niczym nowym. W 2018 roku poświęciliśmy temu tematowi całą sesję podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Karina Hertel, dyrektor zarządzająca agencją marketingu influencerskiego BrandLift w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl zwraca uwagę, że do tej pory działania marek z influencerami koncentrowały się głównie wokół kategorii beauty.

- Można tu wspomnieć chociażby o Wersow, czyli dziewczynie Friza z Ekipy, która tworzy paletę produktów do makijażu dla jednej z firm kosmetycznych. Zdarza się także, że twórcy internetowi zakładają własne firmy produkujące np. ubrania, jak w przypadku Julii Wieniawy czy Jessiki Mercedes.

Hertel wskazuje, że do tej pory na polskim rynku, za wyjątkiem napojów, promowanie produktów spożywczych za pomocą influencer marketingu nie było oczywistą praktyką.

- Należy jednak pamiętać, że cała branża marketingu nieustannie ewoluuje. Biznesowe znaczenie mediów społecznościowych cały czas wzrasta, co wynika z faktu zasięgów najważniejszych twórców internetowych. Marka Ekipa, a więc twórcy kanału Ekipa na YouTube, z którymi współpracę nawiązała marka Koral, dociera każdorazowo do milionów osób za pomocą kreowanych przez siebie treści. Co więcej, w większości są to zaangażowani odbiorcy, utożsamiający się z nimi - dodaje.

Od Kmicica do Friza

Ekspertka wskazuje, że skuteczność sprzedażowa influencerów jest często większa niż gwiazd telewizyjnych.

- Mam tu na myśli gwiazdy dobierane ze starego klucza popularności, jak np. Maryla Rodowicz, Daniel Olbrychski, Helena Vodrackova lub Doda. Wynika to ze zmiany konsumpcji mediów oraz wzrostu znaczenia szeroko rozumianego internetu. To w oczywisty sposób skłania marki, także z kategorii spożywczej, do nawiązywania współpracy z influencerami. Sam wybór Friza, twórcy Ekipy, uważam za bardzo dobre posunięcie marki Koral. W bardzo szybki sposób pozwoliło to zbudować jej ogromne zasięgi - dodaje.

Hertel zwraca uwagę, że ograniczony dostęp do linii lodów Koral wyszedł marce na dobre.

- Rynek nie został nasycony, natomiast wzbudzone zostało pozytywne zainteresowanie marką i chęć „zdobycia” tych produktów. Współpraca marki Koral z Ekipą pokazuje ogromny potencjał, jaki jest na polskim rynku spożywczym w kontekście marketingu influencerskiego - dodaje.

Specjalistka przestrzega jednak, że we współpracy z influencerami niezwykle ważna jest wiedza, doświadczenie, odpowiedni dobór twórców oraz strategia działań.

- Przy tego typu współpracach bardzo istotne z punktu widzenia marek jest ich odpowiednie zabezpieczenie za pomocą odpowiednich zapisów w umowach z influencerami. Należy także dokładnie sprawdzić przeszłość twórców, z którymi chcemy nawiązać współpracę. Dlatego najkorzystniejszym rozwiązaniem dla marek jest nawiązanie współpracy z agencjami zajmującymi się influencer marketingiem, dysponującym know-how oraz odpowiednim zapleczem informatycznym. Warto się nad tym pochylić, gdyż influencer marketing staje się coraz bardziej popularny niezależnie od branży, a jego skuteczność biznesowa stale rośnie - podsumowuje.

Wyścig po influencera

Rafał Piasecki, Strategic Director38 Group wskazuje, że fenomeny władające wyobraźnią grup społecznych są znane od zawsze.

- Kiedyś byli to np. święci, późnej gwiazdy filmu czy muzyki, teraz fenomenami stali się influencerzy. Mechanizm psychologiczny jest niezmienny. Zmienia się tylko to, co jest driverem i jak szybko nowe zjawisko rozprzestrzenia się w społeczności. W erze internetu i mediów społecznościowych dzieje się to znacznie szybciej niż w okresie gdy dominującym medium było radio, czy nawet telewizja. Dla osób zarządzających markami najtrudniejsze jest więc wyłapanie – odpowiednio wcześniej – takiego fenomenu, zanim inne marki sięgną po danego influencera. Marce Koral udało się to doskonale - wskazuje.

Martyna Solińska, Corporate PR & Strategy Director, 38 Content Communication zwraca uwagę, że millenialsi, o których jeszcze kilka lat temu rozmawialiśmy na niemal każdej branżowej konferencji, kończą już 40 lat.

- Czas biegnie zdecydowanie zbyt szybko. Najstarsi Millenialsi kończą w tym roku 40 lat, marketerzy nie zdążyli jeszcze rozpracować specyfiki Pokolenia Z, a już do grona konsumentów marek czy przekazów medialnych dołącza Generacja Alfa, czyli osób urodzonych w latach 2011-2025. Jak pokazują badania 73% dzieci w Polsce w wieku 3-12 lat ma dostęp do smartfonów, a połowa z nich posiada własne urządzenie mobilne. Pandemia dodatkowo wzmocniła obecność w świecie online „cyfrowych tubylców”, którzy często zawyżają swój wiek i zakładają konta w mediach społecznościowych. Jako osoby zajmujące się szeroko pojmowaną komunikacją mamy więc dostęp do tej grupy, co rodzi nie tylko możliwości, ale także odpowiedzialność. Z drugiej strony podatność Pokolenia Alfa na tego typu fenomeny ma także drugie oblicze – może być ono także srogim krytykiem marki i szybko się od niej odwrócić, powodując szkody wizerunkowe - podsumowuje.