Lody Horteksu tylko sezonowo. Spółka jest w procesie podziału

Kto parę lat temu na powrót rozsmakował się w lodach Horteksu musi się spieszyć i dobrze szukać, bo całkiem znikną. Hortex sprzedawał lody tylko sezonowo. Poza tym spółka Hortex znajduje się w procesie podziału.

Spółka Hortex znajduje się w procesie podziału fot. za hortex.pl

Hortex to marka bardzo dobrze znana Polakom, jeszcze z czasów PRL. Firma produkująca obecnie mrożonki i soki słynęła wtedy z ekskluzywnych kawiarni z lodami i deserami lodowymi. W 2019 roku firma powróciła do przeszłości i weszła na mocno rosnący rynek lodów. Jednak powrót do korzeni był tylko sezonowy.

Kilka dni temu zarząd Horteksu ogłosił, że 25 sierpnia 2021 roku został przyjęty i podpisany plan podziału Hortex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podział przeprowadzony zostanie przez wydzielenie oraz obniżenie kapitału zakładowego Horteksu i przeniesienie części jego majątku na spółkę Polski Ogród sp. z o.o.

Lody Horteksu

- Lody były dostępne sezonowo i dzisiaj nie ma planów, żeby wznawiać tę kategorię. Strategicznie skupiamy się na naszych głównych produktach – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Eryk Kłopotowski, rzecznik prasowy Horteksu.

Historia Horteksu

Hortex to firma produkująca mrożone warzywa i owoce oraz soki i napoje. Powstała w 1958 roku jako Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Hortex. W 1997 r. przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność jako Hortex Holding Spółka Akcyjna.

Właścicielem Grupy Hortex od 23 stycznia 2018 r. jest fundusz Mid Europa Partners. Fundusz kupił udziały w spółkach odpowiedzialnych za produkcję, sprzedaż i marketing soków nektarów i napojów, mrożonych warzyw i owoców oraz koncentratów.

Podział Horteksu

Kilka dni temu zarząd Horteksu ogłosił zaś, że 25 sierpnia 2021 roku został przyjęty i podpisany plan podziału Hortex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Podział przeprowadzony zostanie przez wydzielenie oraz obniżenie kapitału zakładowego Horteksu i przeniesienie części jego majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, związanych z Działem Marketingowym Mrożonki (jak zdefiniowano w Planie Podziału) na spółkę Polski Ogród sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”), w zamian za udziały w Spółce Przejmującej, które zostaną objęte w całości przez jedynego wspólnika Spółki Przejmującej, tj. LX Vistula S. à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, będącego jednocześnie jedynym wspólnikiem Spółki Dzielonej.

Polski Ogród zajmuje się przetwarzaniem owoców i warzyw, w tym produkcja mrożonych owoców i warzyw.

W załączniku poniżej przedstawiamy Plan Podziału Horteksu.