Lody impulsowe notują mocne spadki, cała kategoria lodów spadła w 2020 r. o 1,9 proc.

Szef Lotte Wedel na EEC Online: w pandemii konsumenci kupują silne marki i produkty, do których mają zaufanie (wideo)

Czy wraz z łagodzeniem obostrzeń związanych z pandemią i wzrostem temperatur ten trend się odwróci i zobaczymy obraz znany z ostatnich lat, w którym dominowały właśnie formaty impulsowe?

- Ograniczenia zakupowe i zalecenia o pozostaniu w domach sprawiły, że po słodycze w formatach impulsowych, w tym także lody, sięgaliśmy w ostatnim czasie o wiele rzadziej niż zwykle. Z tych samych względów słodycze – również te w wydaniu mrożonym, wybierano w większych opakowaniach, „na zapas”. W ostatnim tygodniu marca widoczne były co prawda pierwsze sezonowe wzrosty sprzedaży lodów, jednak rok temu w tym samym czasie sprzedaż tych impulsowych była blisko o połowę większa – mówi Marcin Rogowski, Kierownik Rozwoju Kategorii Lody marki Wedel.

Spadki całej kategorii, mimo wzrostu większych formatów

Pandemia i związane z nią obostrzenia w sposób bezprecedensowy wpłynęły na zwyczaje konsumpcji i zawartość koszyka zakupowego, również w przypadku lodów.

Lotte Wedel podaje powołując się na dane firmy Nielsen, że w zeszłym roku, w okresie styczeń-kwiecień, struktura sprzedaży przedstawiała się następująco: 46,9% stanowiły formaty impulsowe, 4,3% multipacki, a 48,8% familijne i desery. Natomiast dane dla analogicznego okresu w 2020 r. pokazują, że 55,3% sprzedaży należy obecnie do lodów familijnych i deserów, 37,2% do lodów impulsowych, a 7,5% do multipacków.

Głównie za sprawą spadku impulsów (-22%), kategoria lodów do końca kwietnia miała ujemną dynamikę na poziomie -1,9% w odniesieniu do analogicznego okresu w zeszłym roku. Natomiast formaty familijne i multipacki odnotowały wzrost na poziomie odpowiednio +11,1% i +69,5%.

Zmiana nawyków

Dodatkowym czynnikiem, wpływającym na gorsze wyniki lodowych impulsów w czasie pandemii, był nakaz zasłaniana nosa oraz ust w przestrzeni publicznej, która jest jednocześnie naturalnym miejscem ich konsumpcji.

Dane z zeszłorocznego badania zrealizowanego przez Kantar na zlecenie Wedla pokazały, że 70% Polaków sięga po lody spontanicznie – wtedy, gdy ma na to ochotę, a ich ulubionym formatem impulsowym (dostępnym w sklepach) są lody na patyku. W obliczu nałożonych ograniczeń konieczna była zmiana dotychczasowych przyzwyczajeń, świadczących o impulsowym charakterze konsumpcji lodów.