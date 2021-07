Lody Lukasa Podolskiego w Lidlu

12 lipca do sklepów Lidl trafiły lody sygnowane przez Lukasa Podolskiego. Pod marką Ice Cream United dostępne będzie pięć smaków.

Lukas Podolski ma własną markę lodów. fot. mat. pras.

Lukas Podolski - lody w Lidlu

12 lipca do sklepów Lidl trafiły lody sygnowane przez Lukasa Podolskiego, gwiazdora świata piłkarskiego urodzonego w Gliwicach, który grał w klubach, takich jak Bayern Monachium czy Arsenal F.C., a teraz wraca do Polski, by zostać zawodnikiem Górnika Zabrze.

Lukas Podolski w 2016 roku rozpoczął współpracę z Christianem Gaierem, pochodzącym z rodziny z włoskimi korzeniami, która produkuje lody od ponad 100 lat.

Lody Podolskiego wchodzą do Lidla

Ice Cream United to marka lodów, które powstają na bazie tradycyjnej receptury ze świeżą śmietanką i mlekiem.

W sklepach Lidl Polska dostępne będzie aż 5 smaków Ice Cream United: słony karmel, cytryna-mięta, masło orzechowe, czekolada i wanilia-ciasteczka (14,99 zł / 500 ml).

Lukas Podolski to nie jedyny niemiecki piłkarz, który inwestuje w branżę spożywczą. Niedawno pisaliśmy o Kevinie Trappie, który stworzył własną markę zamienników mleka. Reprezentant Niemiec inwestuje w zamienniki mleka