Lody Mochi w sieci Biedronka. Ile kosztuje i jak wygląda nowość od Quebonafide?

Autor: AK

Data: 28-07-2022, 11:00

Lody Mochi są dostępna w sklepach sieci Biedronka od końca lipca. Marka Miss Ti 蒂小姐 Mochi należy do rapera Jakuba Grabowskiego, znanego jako Quebonafide. Lody Miss Ti dostępne są na razie wyłącznie w Biedronce.

Lody Mochi od Quebonafide są już dostępne w sieci Biedronka. fot. AK

Lody Mochi w sieci Biedronka

Mochi to popularny w Azji mrożony deser: sorbet mango w delikatnym japońskim cieście ryżowym. Po wyjęciu z zamrażarki deser jest gotowy do spożycia w 5-10 minut w zależności od temperatury otoczenia. "Takie oczekiwanie w kulturze japońskiej jest oznaką wybitnego charakteru i opanowania" - tłumaczy producent, firma Soti Natural.

I faktycznie, na opakowaniu znajdziemy instrukcję, aby lody spożywać po 5-10 minutach od wyjęcia z zamrażarki. Nie jest to co prawda obligatoryjne, bo lody można jeść od razu po wyjęciu, ale warto spróbować ich w tradycyjny sposób. Tym bardziej, że zmrożone sorbety potrafią być twarde, zwłaszcza jeśli nie zawierają substancji, które tej naturalnej twardości zapobiegają.

Jak wyglądają Lody Mochi od Quebonafide?

Postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądają lody typu mochi, które popularne są m.in. w Japonii, ale na polskim rynku wyjątkowo ciężko je dostać. Czego można się spodziewać kupując Mochi od Quebo w Biedronce? Sami zobaczcie!

Co ciekawe, lody są małymi porcjami sorbetu zrobionego z owocu mango, które otoczone są cienkim, ryżowym ciastem. To sprawia, że można je swobodnie wziąć w rękę i - jak na japońskiej ulicy - zjeść na szybko nie używając sztućców.

Ważne też, że lody odpowiednie są dla wegan, mają raczej bezpieczny skład i - co okazało się ważne w przypadku naszej redakcyjnej koleżanki - nie zawierają ani mleka ani pszenicy.

Ile kosztują Lody Mochi w sieci Biedronka?

Produkt marki Miss Ti dostępny jest w sieci Biedronka od czwartku, 28 lipca, i zawiera 6 sztuk w pełni wegańskich lodów. Cena opakowania to 19.99 zł. Oferta obowiązuje do 10 sierpnia br. lub do wyczerpania zapasów.

Miss Ti 蒂小姐 to marka należąca do polskiego artysty znanego jako Quebonafide. Raper sprzedał w Polsce ponad 500 tys. płyt, co czyni go jednym z najpopularniejszych muzyków w kraju.

Miss Ti to nie tylko lody

Firma, której współzałożycielem jest raper Quebonafide, wykazała się do tej pory nie lada fantazją, wypuszczając na rynek egzotyczne i innowacyjne przekąski i napoje. I tym razem, koneserzy zdrowych i oryginalnych produktów, mogą być zadowoleni, bo prócz choćby napojów czy maseł orzechowych, będą mieli okazję uraczyć się także lodami. W dodatku marka od Quebonafide oferuje swoją zdrowszą, w 100% wegańską alternatywę.

Marka słynie również z ciekawych i tajemniczych akcji marketingowych, które nagłaśniają ich wysmakowane produkty za pośrednictwem największych sieci spożywczych w kraju - tym razem pojawiając się w sieci Biedronka. Za proces produkcyjny i dystrybucję lodów odpowiada Soti Natural sp. z o.o.

Czy planowane są kolejne akcje związane z tym produktem? Miss Ti 蒂小姐 odpowiada jak zwykle tajemniczo - "liczy się tu i teraz. Enjoy the moment". Jednak jak w przypadku innych produktów od Quebo - można się spodziewać, że lody wkrótce pojawią się w innych sieciach. Tak stało się np. z herbatami Miss Ti, które na początku dostępne były w Lidlu i na stacjach Shell, ale dziś kupić je można m.in w Żabce.

Lody Miss Ti na razie tylko w sieci Biedronka

Sieć Biedronka nieustannie poszukuje inspirujących i ciekawych produktów do zaoferowania swoim klientom, tym są z pewnością wegańskie lody utworzone przez ambitnego i nietuzinkowego muzyka. Jesteśmy pewni, że ten azjatycki przysmak trafi w gusta klientów Biedronki, nie tylko fanów rapu mówi Tomasz Brandys, kupiec w sieci Biedronka.

Wprowadzeniu do oferty wegańskich deserów lodowych Mochi towarzyszy kreatywna kampania marketingowa prowadzona na mediach społecznościowych Quebonafide, Miss Ti oraz na profilu sieci Biedronka, w której zamaskowana osoba szuka ochłody w sklepie w Ciechanowie. Tajemniczą postacią jest właśnie Quebonafide, urodzony w tym mieście.