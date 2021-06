Lody nie tylko dla ochłody, czyli nowe wiodące trendy w branży

Maksyma „lody dla ochłody” wydaje się być dziś dalece niewystarczająca, bo lody z typowo letniego przysmaku pretendują do deseru serwowanego nie tylko w upalne dni. Trendy kształtują potrzeby konsumenckie, którymi podążają technolodzy z działu R&D firmy Wedel, która kolejny rok z rzędu prezentuje szeroką ofertę mroźnych czekoladowych słodkości.

Coraz bardziej wymagające podniebienia i gusta konsumentów wyznaczają wśród kreatorów branży lodowej nowe kierunki rozwoju. Na rynku coraz częściej pojawiają się wersje wytrawne, kwaśne czy słone, wynoszące lody na nowy poziom – wielozmysłowego doświadczenia, a to wszystko za sprawą smaków, zapachów i struktur.

Obok nowych rozwiązań w zakresie tworzenia połączeń smakowych i receptur, niesłabnącą popularnością wciąż cieszą się lody o smaku i z dodatkami czekolady. 9 na 10 Polaków deklaruje, że to właśnie czekolada jest ich ulubionym lodowym dodatkiem, natomiast czekoladowy smak lodów najczęściej jest wymieniany jako ulubiony – obok waniliowego i truskawkowego

Pierwsze miesiące sezonu lodowego w tym roku pokazały stabilizację formatów impulsowych, którą umocni zapewne zniesienie od połowy maja nakazu zakrywania nosa i ust na świeżym powietrzu. Wygodna forma umożliwiająca konsumpcję w dowolnym miejscu i objętość odpowiadająca jednorazowemu zapotrzebowaniu – tym wyróżniają się formaty takie jak lody na patyku, rożku lub opakowaniu saszetkowym typu pouch. Kolejny trend to rosnąca od zeszłego roku popularność formatów familijnych i mutipacków.

Polscy konsumenci szukają połączenia klasyki z nowoczesnością. Na dynamicznie zmieniającym się rynku lodów, nowe i niespodziewane połączenia smakowe pomagają producentom chcącym zaistnieć w branży, która w Polsce wiąże się z dużym potencjałem wzrostu. Od jakiegoś czasu zaobserwować można zainteresowanie konsumentów lodami, które łączą w sobie inne rodzaje słodyczy lub propozycjami, będącymi efektem współpracy między producentami różnych kategorii.

Lody E.Wedel OH!

Lody - smak, zapach, struktura, czyli multisensoryczność

Coraz bardziej wymagające podniebienia i gusta konsumentów wyznaczają wśród kreatorów branży lodowej nowe kierunki rozwoju. Na rynku coraz częściej pojawiają się wersje wytrawne, kwaśne czy słone, wynoszące lody na nowy poziom – wielozmysłowego doświadczenia, a to wszystko za sprawą smaków, zapachów i struktur. Oferta Wedla, wyróżniająca się multisensorycznym charakterem wychodzi naprzeciw oczekiwaniom połączeniami tj. zatopieniem w kremowym nadzieniu chrupiących orzechów, migdałów bądź kandyzowanych owoców i oblaniu ich czekoladową polewą.

- Największym wyzwaniem w naszej pracy jest wykreowanie unikalnej receptury lodów, dozowanie dużych kawałków przeróżnych dodatków, a następnie dopasowanie do nich odpowiedniej oprawy, czyli polewy lub sosu. Jak w każdej recepturze, wszystko powinno do siebie pasować. Multisensoryczne rozwiązania w produkcji lodów to również okazja do tworzenia za każdym razem nieco innego produktu końcowego. Można bowiem trafić na twardszą czekoladę, większy kawałek orzecha, chrupiące ciastko czy truskawkę, poczuć mieszankę śmietanowej masy lodowej w połączeniu z sosem karmelowym albo owocowym sorbetem. Sądzę, że – oczywiście poza najwyższej jakości smakiem naszych lodów – to właśnie ten element zaskoczenia konsumenci lubią najbardziej – mówi Krzysztof Rutkowski, Technolog kategorii lodowej firmy Wedel.

Kierunek: lody premium

Wspomniane w kategorii multisensorycznych doświadczeń składniki lodów jak orzechy, migdały czy owoce mają również znaczenie w podnoszeniu ich wartości i oceny w kategorii wyrafinowanych produktów. Wedel, w kategorii lodów, podąża tą samą drogą, w tym sezonie prezentując nowy koncept premium – linię E.Wedel OH! Lody tej submarki cechują wyjątkowe receptury opracowane przez dział rozwoju produktu firmy, zawartość chrupiącej czekolady (mlecznej, białej i białej karmelowej), a także różnorodne dodatki multisensoryczne: migdały, orzechy arachidowe, truskawki, kruche ciasteczka, słony sos karmelowy, sorbet truskawkowy. Opakowania lodów E.Wedel OH! cechuje prosty, elegancki design i złote motywy, co dodatkowo podkreśla charakter premium.

Obok nowych rozwiązań w zakresie tworzenia połączeń smakowych i receptur, niesłabnącą popularnością wciąż cieszą się lody o smaku i z dodatkami czekolady. 9 na 10 Polaków deklaruje, że to właśnie czekolada jest ich ulubionym lodowym dodatkiem, natomiast czekoladowy smak lodów najczęściej jest wymieniany jako ulubiony – obok waniliowego i truskawkowego [Lody oczami Polaków i Włochów", Kantar na zlecenie LOTTE Wedel].

Tymi preferencjami inspiruje się wedlowski zespół odpowiedzialny za kategorię lodową, który czerpie z wieloletniego doświadczenia w produkcji najwyższej jakości czekolady - Wedel w tym roku obchodzi przecież 170-lecie istnienia. Ekspertyza w tym obszarze w połączeniu z odwagą do poszukiwania nowych połączeń smakowych pozwoliła m.in. na stworzenie unikalnych na polskim rynku sorbetów – mango w białej czekoladzie oraz malinowego w czekoladzie gorzkiej.

- Czekolada doskonale komponuje się z wieloma owocami balansując ich smak. Nie powinna jednak go dominować, a swoją słodyczą uzupełniać jego kwasowość oraz podkreślać kolor – mówi Krzysztof Rutkowski.

Sezon lodowy 2021 otwarty - czas na małą i duża przyjemność

Pierwsze miesiące sezonu lodowego w tym roku pokazały stabilizację formatów impulsowych, którą umocni zapewne zniesienie od połowy maja nakazu zakrywania nosa i ust na świeżym powietrzu. Pomoże to rozwinąć się kierunkowi, zgodnie z którym lody traktowane są jako orzeźwiająca przekąska. Wygodna forma umożliwiająca konsumpcję w dowolnym miejscu i objętość odpowiadająca jednorazowemu zapotrzebowaniu na „małe co nieco” – tym wyróżniają się formaty tj. lody na patyku, rożku lub opakowaniu saszetkowym typu pouch, które również są obecne w ofercie Wedla.

Kolejny trend to rosnąca od zeszłego roku popularność formatów familijnych i mutipacków. Poza wpływem sytuacji pandemii, za wzrostem ich sprzedaży stoi stopniowa, kulinarno-kulturalna zmiana podejścia polskich konsumentów, wpisująca się w światowe trendy branży lodowej. Zgodnie z nią, poobiednie ciasto serwowane na spotkaniu z rodziną czy przyjaciółmi zyskuje poważną konkurencję w postaci lodów.

Wedel tegoroczne lodowe portfolio wzbogacił o formaty familijne o unikalnej wielkości 700 ml w trzech wariantach smakowych: śmietankowym z Peanut Butter i czekoladą białą karmelową, waniliowym z sorbetem malinowym i czekoladą gorzką oraz śmietankowym z sorbetem truskawkowym i czekoladą mleczną. W tym roku debiutuje także Multipack Ptasie Mleczko® waniliowe – w jednym zbiorczym opakowaniu znajdują się 4 lody na patyku, inspirowane kultowymi piankami. Innymi propozycjami, które można konsumować na kilka razy są kubki o pojemności 460 ml – dwa warianty z linii E.Wedel OH! oraz lody Ptasie Mleczko.

Lody - klasyka i nowoczesność

Polscy konsumenci szukają połączenia klasyki z nowoczesnością. Na dynamicznie zmieniającym się rynku lodów, nowe i niespodziewane połączenia smakowe pomagają producentom chcącym zaistnieć w branży, która w Polsce wiąże się z dużym potencjałem wzrostu m.in. dlatego, że w lodowej konsumpcji wciąż odbiegamy od krajów Europy Zachodniej, Skandynawii czy USA.

Od jakiegoś czasu zaobserwować można zainteresowanie konsumentów lodami, które łączą w sobie inne rodzaje słodyczy lub propozycjami, będącymi efektem współpracy między producentami różnych kategorii.

Tegoroczne portfolio Wedla na pierwszy z trendów odpowiada czekoladowymi lodami OH! z kawałkami kruchych ciasteczek, lodami Ptasie Mleczko® inspirowanymi kultowymi piankami oraz lodami Czekotubka. Natomiast we współpracy z marką Felix, powstały lody na patyku, których wyjątkowy skład polega na połączeniu śmietankowej masy lodowej z pastą arachidową. Wnętrze oblane jest zaś oryginalną wedlowską czekoladą mleczną, w której zatopiono pieczone orzeszki z pieca marki Felix.

– Pamiętając o otwartości konsumentów na nowości i bazując na unikalnym atrybucie naszej oferty – multisensoryczności, nawiązaliśmy współpracę z marką Felix, pozornie nie budzącą skojarzeń z kategorią lodową. Zgodnie z naszym podejściem do biznesu, opartym na otwartości na zmiany i kwestionowaniu statusu quo, nie boimy się jednak eksperymentować i przełamywać schematów. Niestandardowe spojrzenie w połączeniu z szerokimi badaniami i starannym dopracowywaniem konceptu przyniosło produkt, który wyróżnia się na rynku i trafia w konsumenckie oczekiwania, podobnie jak wszystkie pozycje w naszym lodowym portfolio – podsumowuje Krzysztof Rutkowski.