Od piątku 19 maja w wybranych sklepach sieci Biedronka dostępne są lody stworzone we współpracy firmy Koral z marką MISS TI od Quebonafide. To melonowe lody na patyku w cenie 3,99 zł.

Lody Korala i marki MISS TI

Współpraca MISS TI i firmy Koral = nowe lody. Czy tylko w Biedronce?

Już kilka dni temu w w mediach społecznościowych Lodów Koral oraz należącej do Quebonafide marki Miss Ti ogłoszono współpracę. Pod lakonicznym postem przedstawiającym melona napisano "Zawsze jest pora na lody… MISS TI".

W kolejnych wpisać napisano, ze premiera nowych lodów odbędzie się 20 maja (w biedronce są dostępne od 19.05). Sugerowano także, że jednym ze smaków będzie winogronowy. Nie wiadomo więc czy oferta lodów dostępna będzie tylko w Biedronce czy może dla sieci zarezerwowano jedynie smak melonowy. Kontaktowaliśmy się z przedstawicielami Miss Ti poprzez media społecznościowe, ale nie otrzymaliśmy informacji zwrotnej.

Quebonafide i jego spożywcze produkty - napoje i lody

Przypomnijmy, Quebo ma już swoje lody, które sprzedawane są jako Mochi od MISS TI. To owocowe sorbety w cieście ryżowym. Mrożony deser jest oznaczony jako ''Vegan''.

Na rynku pokazały się już Mochi Mango, Cocnut i Matcha. W maju 2023 r. dołączył do niej Exotic Fantasy. Produkty można kupić w sklepach Biedronka.

Quebo ma w swoim spożywczym portfolio także napoje Matcha Latte i Milk Tea (alternatywy dla wszechobecnej kawy i coraz bardziej popularnej herbaty matcha) oraz kremy do smarowania (alternatywy masła orzechowego).

Sukces lodów Ekipa od Korala

Wiosną i latem 2021 r. lody Ekipa były chyba najbardziej pożądanych produktem spożywczym w Polsce. Dyrektor marketingu firmy Koral przyznał wtedy rozmowie z portalspozywczy.pl, że sorbety te sprzedają się co najmniej 300 proc. lepiej niż jakiekolwiek nowości, które w ciągu swojej 40-letniej historii wprowadziła na rynek firma.

Popyt na lody Ekipa w znacznym stopniu przewyższał w szczycie możliwości produkcyjne PPL Koral, która w konsekwencji została tymczasowo zmuszona, by ograniczać wielkość realizowanych dostaw do dystrybutorów, a ci dostarczając na co dzień produkty do bardzo wielu sklepów, również reglamentowali przydzieloną ilość lodów Ekipa na dany punkt detaliczny.

Eksperci marketingu podkreślają, że na sukces Lodów Ekipy i PPL Koral złożył się dobór influencera i element niedostępności.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl