W ramach akcji dostępne są 2 smaki: sernik z solonym karmelem i kultowe mleczko w tubce.

- Za motyw przewodni akcji obraliśmy styl nawiązujący do gier z czasów pierwszych konsol - mówi Robert Willisch, właściciel firmy. - Mamy nadzieję, że to w połączeniu z kultowymi smakami pozwoli klientom na choćby chwilowy powrót do beztroskich lat dzieciństwa - dodaje.