Lody Ekipa to produkt spożywczy, o którym było najgłośniej w 2021 roku w Polsce. Za sukcesem marketingowym i sprzedażowym stali nie tylko influencerzy, a precyzyjnie zaplanowane działania i strategia.

Teraz na rynek wchodzi kolejna marka lodów teamu AF4.

Team AF4 to projekt zrzeszający grupę małych i perspektywicznych streamerów.

- Realizujemy materiały rozrywkowe i edukacyjne dla społeczności gamingowej. Ekipa AF4 stawia na sprawdzone pomysły z branży esportowej, dodając do niej nutkę lifestyle i nowych pomysłów. Lody AF4 to innowacyjne podejście do przyciągnięcia konsumentów i fanów gier komputerowych czy oprogramowania. Do współpracy przy tworzeniu lodów zaprosiliśmy przyszłe gwiazdy streamowania oraz marketplace gier - Kinguin - informują przedstawiciele marki.