Lody w pandemii. Jazda bez trzymanki

Spożycie lodów w Polsce od kilku lat wyraźnie wzrasta, ale daleko nam jeszcze do innych krajów europejskich. Pandemia zachwiała tym rynkiem w 2020 roku, ale rok 2021 może to nadrobić, dzięki dobrej pogodzie w wakacje i turystom pozostającym w kraju, a także złagodzonym obostrzeniom pandemicznym.

Autor: Barbara Woźniak

Data: 24-09-2021, 08:02

Rynek lodów w 2021 rok może znów wzrosnąć, nawet o 20 proc. fot. Shutterstock

Lody to produkt i rynek bardzo mocno rosnący na całym świecie, także w Polsce, gdzie rynek jest warty około trzech miliardów złotych. Polacy zjadają w ciągu roku ok. 5,5 kilograma lodów, podczas gdy np. Belgowie ok. 12 kilogramów.

Rynek rósł średniorocznie o około 9-10 proc. w ostatnich 10 latach, ale ostatnie trzy lata były zachwiane przez pandemię. Rynek w 2021 rok może znów wzrosnąć, nawet o 20 proc.

Z badania przeprowadzonego przez Instytut ARC Rynek i Opinie na zlecenie marki lodowej Koral wynika, że aż 94 proc. Polaków lubi lody - niezależnie od wieku, płci, miejsca zamieszkania. I mimo, że lody kojarzą nam się z latem i wakacjami, to od czasu pandemii większość z nas jadła je w domu.

Jazda bez trzymanki

- Lody to produkt i rynek bardzo mocno rosnący na całym świecie, m.in. niestety ze względy na ocieplenie klimatu. W Polsce rynek jest warty około trzech miliardów złotych i również bardzo mocno rośnie, dlatego trzy lata temu zdecydowaliśmy się na wejście w ten segment – mówi Maciej Herman, dyrektor zarządzający firmy Wedel, która nigdy wcześniej w swojej 170-letniej historii nie sprzedawała lodów.

- Patrząc na rynek lodów w dłuższym okresie, 10-letnim, to rynek rósł średniorocznie o około 9-10 proc., ale ostatnie trzy lata były zachwiane przez pandemię - raz rynek rósł 20 proc., a raz notował spadek o 10 proc., a ponadto ekstremalnie mocno na ten segment działa pogoda i jest to trochę jak jazda bez trzymanki – dodaje.

Z badania przeprowadzonego przez Instytut ARC Rynek i Opinie na zlecenie marki lodowej Koral wynika, że aż 94 proc. Polaków lubi lody - niezależnie od wieku, płci, miejsca zamieszkania – lody poprawiają nam nastrój, sprzyjają rozmowom, rodzinnym chwilom, łączą ludzi. I mimo, że lody kojarzą nam się z latem i wakacjami, to od czasu pandemii większość z nas jadła je w domu. Mimo to lody pozostały deserem, którego nie jemy w samotności - starsze pokolenia jedzą lody z rodziną (42 proc.), a młodzież z przyjaciółmi i znajomymi (49 proc.). Mimo pandemii tylko 15 proc. Polaków przyznaje się do jedzenia lodów w samotności.

Rynek lodów wzrośnie w 2021

W 2021 roku ze względu na ograniczenia związane z wyjazdami zagranicznymi, wielu Polaków wybrało wakacje w kraju. Do tego piękna lipcowa pogoda sprawiła, że chętnych do jedzenia lodów nie brakowało. Gorący lipiec wynagrodził chłodną wiosnę, a gorsza pogoda w sierpniu nie zatrzymała turystów w domach.

Pierwsze miesiące sezonu lodowego w tym roku pokazały stabilizację formatów impulsowych, którą umocniło zniesienie od połowy maja nakazu zakrywania nosa i ust na świeżym powietrzu. Pomogło to rozwinąć się kierunkowi, zgodnie z którym lody traktowane są jako orzeźwiająca przekąska. Poza tym w od 2020 roku istotnie zyskały na znaczeniu formaty familijne i multipacki, które w związku z pandemią i lockdownem stanowiły element domowych zapasów słodkości.

- W 2020 roku z powodu pandemii – a sezon lodowy rozpoczyna się kwietniu – kategoria lodów spadła. Wzrosły jedynie formaty familijne. Impulsowe formaty stanowią zaś około połowy sprzedaży lodów w Polsce. Z kolei w 2021 roku lipiec był rekordowy i również dobry był czerwiec, dlatego w tym roku rynek może zanotować około 20 proc. wzrostu – mówi Maciej Herman.

Z danych firmy NielsenQ wynika, że w 2020 r. Polacy kupili w sklepach 663,7 mln opakowań lodów, czyli o 15 proc. mniej niż w 2019 roku. Z kolei wydatki Polaków na lody spadły o 2 proc. i wyniosły 2,52 mld złotych.

Polska jest w ścisłej europejskiej czołówce pod względem produkcji lodów. Według Eurostatu, nasz kraj jest 6. producentem w Europie, za Włochami, Francją, Niemcami, Hiszpanią i Wielką Brytanią. Wielkość produkcji sprzedanej w 2019 roku wyniosła w Polsce 228,7 mln litrów, zaś wartość sięgnęła 382 mln euro.