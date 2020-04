Lody z niecierpliwością czekają na odmrożenie

- Obserwujemy ogromne oczekiwanie przez właścicieli punktów gastronomicznych jak i klientów na zniesienie ograniczeń uniemożliwiających sprzedaż lodów gałkowych czy w deserach serwowanych w restauracjach. (…) Dla całego rynku lodów w Polsce zamknięte kawiarnie i lodziarnie to rzeczywiście duża strata. Zauważalne zwiększenie sprzedaży lodów familijnych oraz impulsowych w funkcjonującym w miarę swobodnie rynku sklepów spożywczych można częściowo tłumaczyć właśnie brakiem dostępu klientów do lodów gałkowych. Wierzymy jednak, że nadchodzące stopniowe zniesienie ograniczeń będzie wpływało na odradzanie się tej części rynku lodowego – mówi Piotr Gąsiorowski, dyrektor marketingu PPL Koral.

Wpływ pandemii koronawirusa na spożycie lodów jest zbliżony do wpływu na inne tzw. przyjemnościowe kategorie spożywcze. Słabsza jest sprzedaż lodów do HoReCa. I choć w sklepach lody familijne sprzedają się teraz lepiej, to nie jest to w stanie zrekompensować strat na sprzedaży lodów impulsowych.

- To z czym mierzymy się już w tym momencie, to ograniczenia wpływające na znaczne zmniejszenie sprzedaży całej kategorii. W ujęciu całego sezonu kluczowy będzie czas obowiązywania nałożonych regulacji, dlatego widzimy dużą nadzieję w planie stopniowego powrotu do normalności ogłoszonym przez Rząd. Pomimo zauważalnych wzrostów dla wariantów w opakowaniach familijnych i zbiorczych, kupowanych na zapas, nie są one w stanie zrekompensować strat pozostałych formatów. Wierzymy, że wraz z wiosennym i letnim ociepleniem, ale przede wszystkim ze zniesieniem ograniczeń, Polacy zaczną nadrabiać zaległości, także w jedzeniu lodów – mówi Marcin Rogowski, kierownik rozwoju kategorii lody w firmie Lotte Wedel.

