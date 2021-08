Lodziarnie zaliczą udany sezon wakacyjny

Sprzyjająca wakacyjna pogoda oraz decyzje wielu Polaków o spędzeniu urlopu w kraju pozytywnie wpłynęły na tegoroczne obroty lodziarni. Dobrze radziły sobie zarówno lokale działające w miejscowościach turystycznych, jak w zwykłych miastach. Sezon można już zaliczyć do udanych.

Tegoroczny sezon w lodziarniach jest porównywalny z rokiem ubiegłym; fot. mat. pras.

Powoli kończą się wakacje. Jak w tym roku radziły sobie lodziarnie? Jak mówi serwisowi portalspozywczy.pl Radosław Charubin, współwłaściciel marek franczyzowych LodyBonano oraz “u Lodziarzy” Wytwórnia Lodów Polskich, tegoroczny sezon jest porównywalny z rokiem ubiegłym.

– Dobra lipcowa pogoda sprzyjała wakacyjnym wyjazdom, których nieodłącznym elementem są wypady na lody. Ze względu na pandemię wielu Polaków zdecydowało się spędzić urlop w kraju, co dodatkowo pozytywnie wpłynęło na obroty lodziarni naszych sieci. Dobrze radziły sobie zarówno lokale działające w miejscowościach turystycznych, jak i te w zwykłych miastach – umiejscowione na deptakach, rynkach, parkach czy większych osiedlach – tłumaczy.

Pandemia lodziarniom nie straszna

Podczas pandemii sprzedaż lodów "z okienka" pozwoliła uniknąć wielu lodziarniom problemów związanych z obostrzeniami. Dzięki temu wiele lokali nie odczuło skutków koronawirusa.

– Warto zaznaczyć, że branża lodowa praktycznie nie odczuła skutków koronawirusa: ominęły nas obostrzenia, poza tymi związanymi z utrzymaniem dystansu oraz maseczkami. Sprzedaż lodów w naszych sieciach odbywa się z okienka, co siłą rzeczy zwiększa bezpieczeństwo. Obecnie mimo zimniejszych tygodni, nie zamykamy sezonu. Wakacje nadal trwają, a większość lodziarni pozostanie otwartych do końca września lub dłużej – mówi Radosław Charubin.

Lody: Klasyki czy niebanalne połącznia?

Jakie trendy panują na rynku lodów? Współwłaściciel marek franczyzowych LodyBonano oraz “u Lodziarzy” Wytwórnia Lodów Polskich wskazuje, że od kilku lat silnym trendem są lody rzemieślnicze – na bazie naturalnych składników, wytwarzane według tradycyjnych receptur.

– Co ciekawe, klienci zamiast klasycznych smaków, jak śmietanka, pistacja czy truskawka, coraz częściej szukają niebanalnych połączeń. Stąd pojawiają się nowe owoce, miksy z innymi słodyczami (sernik, chałwa, chałka, sękacz, keks) czy z elementami wytrawnymi (słony karmel, ser koryciński) – tłumaczy.

Jedną z tegorocznych nowości lodziarni jest na przykład wiejski kefir z czerwoną porzeczką.

– Do jego produkcji wykorzystujemy prawdziwy kefir, który jest bogaty w składniki odżywcze oraz stanowi naturalny, bardzo korzystny dla zdrowia probiotyk. Powodzeniem cieszą się ponadto sorbety przygotowywane ze zmiksowanych, soczystych owoców. Głównie ze względu na ich bardziej orzeźwiający charakter, ale także brak mleka. To szczególnie ważne dla osób zmagających się z alergiami oraz dla tych unikających w diecie produktów odzwierzęcych – podkreśla Radosław Charubin.

Powodzeniem cieszy się kategoria związana ze smakami "dzieciństwa", jak ryż na mleku.

– Mamy też w ofercie wiele smaków kojarzących się z dzieciństwem – ryż na mleku z pistacją i malinami czy starkowana marchewka z jabłkiem – wymienia.

Dla lodziarni liczą się także elementy zaskoczenia. Często to właśnie "zwariowane" smaki są dla klientów największym magnesem.

– Niedługo pojawią się lody z ciekawymi dodatkami, np. z komosą ryżową czy płatkami kukurydzianymi Naszym celem jest zaskakiwanie klientów i proponowanie im deserów, których kompletnie się nie spodziewają. Z doświadczenia wiemy, że to właśnie te "zwariowane" smaki są największym magnesem przyciągającym do naszych lodziarni. Każda wizyta staje się wtedy miłą niespodzianką i zachęca do kolejnych odwiedzin – podsumowuje Radosław Charubin.