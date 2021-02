Łódzkie: zatrzymano 17-latka, który kradł markowe czekolady

Jak wyjaśnił, w połowie stycznia policjanci zostali zawiadomieni o kradzieży sklepowej na terenie jednego z łęczyckich dyskontów. Nieznany sprawca ukradł stamtąd kilkadziesiąt markowych czekolad na kwotę ponad 700 zł.

Funkcjonariusze, analizując zabezpieczone dowody ustalili, że związek z kradzieżą ma mieszkaniec powiatu łęczyckiego. We wtorek 2 lutego policja zatrzymała 17-latka. Okazało się, że to nie jedyne przestępstwo jakiego się dopuścił. Pod koniec stycznia powrócił do dyskontu i ukradł kolejną partię markowych czekolad.

W sumie straty jakie wyrządził sięgają ponad dwóch tysięcy złotych. 17-latek usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży. Teraz grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Słodycze - dodaj ofertę kupna / sprzedaży na gieldarolna.pl.