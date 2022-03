Lorenz otworzył właśnie dwie nowe linie produkcyjne chipsów w Rosji

Lorenz Snack-World, producent chipsów, paluszków i innych słonych przekąsek, oficjalnie otworzył 10 marca dwie nowe linie produkcyjne w swoim zakładzie w Kirishi w Rosji. Firma tłumaczy, że inwestycja trwała od lat i bacznie przygląda się sytuacji w Rosji.

Autor: AK

Data: 11-03-2022, 15:09

Lorenz Snacks otworzył dwie nowe linie produkcyjne w Rosji/ fot. Shutterstock

„Przede wszystkim chcemy wyjaśnić, że nie jest to nowa fabryka. To dwie nowe linie zainstalowane w istniejącej fabryce, która do Lorenz dołączyła w 2007 roku. Produkcja na tych liniach rozpoczęła się na krótko przed rozpoczęciem wojny. Codziennie analizujemy naszą decyzję dotyczącą dalszego postępowania ze spółką w Rosji” – poinformowała serwis Portalspozywczy.pl firma. Dodała także, że wstrzymała inne inwestycje w Rosji, jednak nie wiadomo, o jakie inwestycje chodzi.

Firma tłumaczy, że decyzja o oficjalnym rozpoczęciu funkcjonowania nowych linii produkcyjnych była trudna, ale podjęta w czasie, kiedy o wojnie nie było jeszcze mowy. Fabryka w Rosji produkuje chipsy, które trafiają wyłącznie na rosyjski rynek.

„Wstrzymaliśmy już dalsze planowane inwestycje w Rosji. Codziennie analizujemy naszą decyzję dotyczącą dalszego postępowania z naszą rosyjską spółką zależną. Ponadto Firma Lorenz nie sprzedaje żadnych rosyjskich produktów ani półproduktów poza Rosją. Nie pozyskujemy też w tym kraju żadnych surowców na potrzeby innych naszych rynków” – tłumaczą przedstawiciele Lorenz Snack-World.

Spółka podkreśla, że jest przeciwna działaniom Rosji na terenie Ukrainy i agresji, jakiej kraj dopuszcza się na swoim sąsiedzie. „Z najwyższym niepokojem obserwujemy wojnę toczącą się w Ukrainie. W Lorenz wszyscy jesteśmy głęboko poruszeni okrutnymi i tragicznymi wydarzeniami w tym kraju. Potępiamy wojnę przeciwko Ukrainie” – poinformowała spółka dodając jednocześnie, że stara się włączyć w działania pomocowe na rzecz Ukrainy.