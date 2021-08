Loteria Snickers: 100 zł co 15 minut i 1000 zł codziennie

Od 16 sierpnia do 30 września w loterii Snickers można wygrać nagrody pieniężne: 100 zł co 15 minut i 1000 zł codziennie. Łączna wartość wszystkich nagród to prawie 300 tys. zł.

Autor: materiał prasowy

Data: 16-08-2021, 16:54

Loteria Snickers: Co można wygrać?

Marka Snickers wystartowała właśnie z nową loterią. Aby wziąć w niej udział, należy kupić dowolny baton marki Snickers objęty promocją, zachować dowód zakupu i zarejestrować zgłoszenie na dedykowanej stronie konkursowej Snickers.pl. Zabawa przeznaczona jest dla osób pełnoletnich.

Każdego dnia od 16 sierpnia do 30 września, co 15 minut pomiędzy 8.00 a 20.00 odbywa się losowanie nagród dodatkowych w wysokości 100 zł, a o 17.00 nagrody głównej w wysokości 1000 zł. Wygrana niemal natychmiast trafi na konto bankowe szczęśliwego zwycięzcy tradycyjnym przelewem lub za pomocą blika. Łączna wartość wszystkich nagród to prawie 300 tys. zł.

Loteria Snickers w mediach

Loteria Snickers będzie szeroko komunikowana poprzez działania online. Reklamy loterii będą publikowane w mediach społecznościowych oraz aplikacjach mobilnych. Informacji o zabawie ze Snickers nie zabraknie również w prasie handlowej.