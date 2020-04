LOTTE Wedel działa zgodnie z wytycznymi rządu i GIS, wdraża dodatkowe środki prewencji (wywiad)

Policja nie może zmuszać do jazdy na oponach zimowych

31 marca premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie kolejnych zaostrzeń w związku z pandemią koronawirusa. Od 2 kwietnia stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie, o co najmniej 1,5 metra. Zapis dotyczy także zakładów przetwórstwa żywności. Istnieją obawy, że może to utrudnić i spowolnić pracę na liniach produkcyjnych.

Zgodnie z rozporządzeniem rządu pracodawcy mają obowiązek zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. Dotyczy to przede wszystkim stanowisk pracy poszczególnych osób, które muszą być oddalone od siebie, o co najmniej 1,5 metra. Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.

Portalspozywczy.pl: Czy ten zapis może dotyczyć także zakładów przetwórstwa żywności, w tym zakładów LOTTE Wedel?

Aleksandra Kusz vel Sobczuk: Instrukcje zawarte w rozporządzeniu dotyczą wszystkich pracodawców, w tym firm produkcyjnych, również naszego zakładu w Warszawie. Działamy zgodnie z wytycznymi rządu oraz GIS, a także wdrażamy dodatkowe środki prewencyjne, mające na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników, co stanowi dla nas najwyższy priorytet w każdej sytuacji.

Czy przepis ten znacznie utrudni i spowolni pracę zakładu Wedla?

Sytuacja związana z koronawirusem powoduje utrudnienia we wszystkich obszarach funkcjonowania. Dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu wszystkich naszych pracowników oraz elastyczności we wdrażaniu rozwiązań, dotychczas udaje nam się minimalizować jej wpływ na efektywność pracy.

Obecnie jesteśmy przed corocznym przestojem produkcyjnym. Oprócz przeprowadzenia planowanych prac technicznych, ten czas wykorzystamy na wdrożenie dodatkowych środków ochronnych w fabryce. Zgodnie z wymaganiami będziemy dostosowywać je do specyfiki poszczególnych linii produkcyjnych, planujemy także kompleksową dezynfekcję. Naszym pracownikom zapewnimy też więcej środków ochronnych, takich jak maseczki, rękawice, przyłbice oraz płyny do dezynfekcji.