Lotte Wedel o cyklu życia lodów – produkcja, transport, dystrybucja

Lody zaczynają towarzyszyć Polakom przez cały rok, a nie tylko sezonowo. Jednym z ważnych elementów zapewniających całoroczną dostępność lodów w sklepach jest postęp technologiczny i skomplikowana logistyka, które sprawiają, że produkty niezależnie od pory roku są świeże, tak samo smaczne i mają na celu zagwarantować nienaruszone dotarcie produktu do rąk klienta.

Autor: BW / informacja prasowa

Data: 15-09-2021, 16:03

Jednym z ważnych elementów zapewniających całoroczną dostępność lodów w sklepach jest postęp technologiczny i skomplikowana logistyka fot. Lotte Wedel

Składowanie i transport lodów

O ile w przypadku innych typów słodyczy mowa przede wszystkim o zapewnieniu odpowiedniego zabezpieczenia mechanicznego, o tyle lody wymagają również utrzymania stałej niskiej temperatury, która pozwoli im zachować walory smakowe i estetyczne.

–Wyzwanie w przypadku lodów zaczyna się na etapie ich składowania. Wymagana jest do tego kontrolowana temperatura (-25°C do -18°C), konieczna dla zachowania ich przydatności i zapewnienia bezpieczeństwa spożycia dla Klientów. Kolejny kluczowy krok stanowi transport. Lody przewożone są w pojazdach z zabudową izotermiczną, które muszą być w stanie utrzymać przez cały czas temperaturę wewnętrzną nie wyższą niż -18°C. Co ważne, transport lodów wyklucza następujący po sobie przewóz innych ładunków, które mogłyby pozostawiać we wnętrzu ślady, pobrudzić opakowania lub nadać lodom nietypowy zapach – wyjaśnia Krzysztof Rutkowski, Technolog kategorii lodowej firmy Wedel.

Ze względu na niezwykle delikatną strukturę i konsystencję lodów, należy zwracać szczególną uwagę na sposób przechowywania produktów w sklepie i stan ich opakowania.

Jak zweryfikować jakość lodów w sklepie?

Krzysztof Rutkowski wskazuje na trzy etapy „kontaktu” konsumenta z lodami, podczas których może on zweryfikować jakość produktów zastaną w sklepie, a następnie zadbać o ich zabezpieczenie już po zakupie:

Etap 1: Punkt sprzedaży – Przed zakupem lodów warto sprawdzić, czy witryna lub lodówka z lodami jest prawidłowo zamknięta. Produkty powinny być przechowywane powyżej poziomu jaki dopuszcza producent – w chłodziarkach jest on zaznaczony czerwoną linią. Kolejny kluczowy miernik jakości to temperatura przechowywania nie wyższa niż -18°C. Jeśli lody wydają się miękkie, nie należy ich kupować, a o nieprawidłowości należy koniecznie poinformować obsługę sklepu. I ostatni element -data przydatności do spożycia. Nie należy kupować produktów, w przypadku których ten termin minął, a jeśli przekroczenie daty odbędzie się już w domowej zamrażarce, należy bezwzględnie je wyrzucić.

Etap 2. Transport– Zakup lodów należy zaplanować już na etapie wychodzenia z domu do sklepu. Warto zabrać ze sobą lodówkę turystyczna lub torbę termoizolacyjną, które ułatwiają transport, zapobiegając rozmrożeniu produktu. Po drugie, lody powinniśmy wybierać na samym końcu zakupów, by jak najkrócej były narażone na zmianę temperatur.

Etap 3. Domowe przechowywanie – Lody niezwłocznie po powrocie z zakupami do domu powinny trafić do zamrażarki. Najlepsze miejsce to dla nich jej środkowa część, gdzie nie będą narażone na spadki temperatury każdorazowo przy otwieraniu drzwiczek. W tym kontekście należy pamiętać, że nie powinno się wyjmować lodów w celu zmiękczenia przed nabraniem o ile nie zamierzamy zużyć całego opakowania. Nadtopione lody nie powinny być ponownie zamrażane. Jeśli zatem planujemy wyjęcie jedynie porcji, należy nabrać ją jak najszybciej, a opakowanie ponownie umieścić w zamrażarce. Przed zamknięciem drzwiczek warto upewnić się jeszcze, że jest ono dokładnie zamknięte, co ograniczy tworzenie się kryształków lodu na powierzchni.

Najnowsze rozwiązania technologiczne oraz zmieniające się preferencje Polaków sprawiły, że lody zyskały status pełnoprawnego i niemal samowystarczalnego deseru. Bogactwo dostępnych na rynku wariantów i nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązań przez producentów to potwierdzenie dla potencjału branży, która zdecydowanie ma apetyt i narzędzia, by zapewniać Klientom produkty przez cały rok, nie tylko w sezonie letnim.