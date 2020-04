LOTTE Wedel o trudnym sezonie wielkanocnym 2020 r. w branży słodyczy (wywiad)

Portalspozywczy.pl: Jak sobie radzi branża słodyczy i LOTTE Wedel w tym sezonie wielkanocnym? Co można zrobić, aby zachęcić Polaków do kupna słodyczy i sprawienia sobie przyjemności w trudnym czasie?

Aleksandra Kusz vel Sobczuk: Jeżeli chodzi o ofertę wielkanocną, to większość ekspozycji sprzedażowych wstawiliśmy do sklepów przed podjęciem decyzji o wstrzymaniu wyjazdów naszych pracowników w teren. W związku z tym, nasza obecność w sklepie jest nadal widoczna wszędzie tam gdzie to możliwe. Obecnie w większości działamy w trybie telesprzedaży, co oczywiście wiąże się z nieco mniejszą efektywnością, ale w obecnej sytuacji ochronę i bezpieczeństwo naszych pracowników stawiamy traktujemy priorytetowo.

Jesteśmy w bieżącym kontakcie z naszymi partnerami biznesowymi, obserwujemy zachowania konsumentów i podejmujemy aktywności dopasowując je do okoliczności. Kontynuujemy również działania marketingowe oraz budujemy naszą obecność w mediach między innymi tj. telewizja, digital, dostosowując kanały dotarcia do zmiany trybu w jakim funkcjonują nasi konsumenci.

Do sięgania po słodycze od E.Wedel w tym czasie, zachęca przede wszystkim wyjątkowy charakter naszej oferty Wielkanocnej. Jak co roku przygotowaliśmy szereg propozycji dostosowanych do różnorodnych preferencji konsumenckich. Z naszego świątecznego portfolio należy wyróżnić m.in. zestaw słodyczy w małym formacie z opaską z zajęczymi uszami, limitowany wariant smakowy pianek Ptasie Mleczko® o smaku tarty cytrynowej i kilka rodzajów pralin – wszystkie zamknięte w pięknych opakowaniach, mogących posłużyć również jako dekoracja świątecznego stołu.

Mając świadomość, że wielu konsumentów przebywając w domach, coraz częściej eksperymentuje w kuchni, nie tylko w ramach przedświątecznych przygotowań, zachęcam do odwiedzenia platformy „W kuchni z Wedlem”, gdzie publikujemy przepisy na dania (nie tylko słodkie) z wykorzystaniem wedlowskich produktów. Chcemy zawsze być codziennym towarzyszem Polaków, dostarczając przyjemności również w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Pisząc o branży słodyczy w czasie tegorocznej Wielkanocy, w czasie pandemii koronawirusa, chcemy zapytać jak bardzo różni się ona od innych takich sezonów w poprzednich latach?