Lotte Wedel opracował strategię CSR do 2027 r.

Wsparcie instytucji charytatywnych, troska o pracowników i ich bliskich, zajęcia kulturalne i rekreacyjne – założyciele Wedla już od 1851 roku reprezentowali podejście do biznesu wyróżniające się wrażliwością na potrzeby innych. Dziś odpowiedzialność społeczna firmy przejawia się m.in. w kulturze organizacyjnej, zrównoważonej produkcji, angażowaniu pracowników w działania dobroczynne i licznych projektach pomocowych. Teraz będą one realizowane w ramach wedlowskiej strategii CSR, która jednocześnie określa deklaracje, cele i kierunki rozwoju do roku 2027.