Lotte Wedel podsumowuje 2020r. w branży słodyczy: wzrosty rynku, rozwój e-commerce i zmiany zachowań kosumentów

Lotte Wedel podaje, opierając się na danych firmy Nielsen, że w wartość polskiego rynku słodyczy czekoladowych wynosi obecnie 7,64 mld zł (listopad 2019 – październik 2020 r.). W porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym oznacza to wzrost z dynamiką na poziomie 2,5 proc. Największy segment na rynku czekoladowym – czekolady w tabliczkach jest wart obecnie 2,16 mld zł. To wzrost o 5,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w zeszłym roku.

Dla branży czekoladowej surowcem o fundamentalnym znaczeniu jest kakao. Wedel – jedna z trzech największych firm branży czekoladowej w Polsce, kakaowe ziarna od lat niezmiennie pozyskuje z Ghany, która wraz z sąsiadującym Wybrzeżem Kości Słoniowej odpowiada za ponad 60 proc. światowych zbiorów tego surowca. Dlaczego akurat Ghana? Ponieważ tamtejsze uprawy cechuje wysoka jakość, a ziarna – charakterystyczny, mocno czekoladowy smak. Stanowi to również kontynuację tradycji zapoczątkowanej przez Jana Wedla, który właśnie stamtąd sprowadzał kluczowy składnik oryginalnej wedlowskiej czekolady.

W tym roku władze Ghany i Wybrzeża Kości Słoniowej wprowadziły tzw. Living Income Differential – dodatkową opłatę, która jest przeznaczana na poprawę jakości życia plantatorów uprawiających kakao. To zasadne działanie pomocowe dla ciężko pracujących społeczności, jednak dla producentów czekolady oznacza wzrost cen surowca o prawie 20 proc. bazowej wartości.

Łańcuch dostaw w obliczu pandemii

Na tegoroczny obraz branży w obszarze surowców wpływ miała także pandemia. Producenci musieli zmagać się z niepewną sytuacją związaną z ryzykiem przerwania łańcucha dostaw i ryzykiem wstrzymania produkcji np. przez opóźnienia w dostawach surowców. Aby temu zapobiegać, firmy wzmacniają działania zabezpieczające zapasy surowców i koncentrują się na monitorowaniu zagrożeń. Innym obszarem jest ryzyko wstrzymania produkcji przez czynnik chorobowy.

- W pierwszej fazie pandemii mieliśmy również do czynienia z dużymi wahaniami na rynkach surowców. Zamknięcie kanału HoReCa spowodowało m.in. dużą nadprodukcję i związany z nią spadek cen surowców mlecznych. Producenci musieli mierzyć się z nagłą nadwyżką zapasów, co było oczywiście problematyczne, także ze względu na krótki termin przydatności do spożycia. Rynek potrzebował chwili, aby się ustabilizować – zmieniły się codzienne nawyki Polaków, którzy teraz częściej gotują i konsumują w domu, dotyczy to np. kategorii serów czy masła, które obecnie notują spore wzrosty popytu - mówi Grzegorz Sosnkowski, Kierownik ds. zakupów bezpośrednich Lotte Wedel.

Zmiany w obrazie czekoladowych segmentów