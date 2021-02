Lotte Wedel rozwija wdrożoną w 2020 r. strategię CSR

Wedlowie od początku łączyli prowadzenie biznesu z troską o najbliższe otoczenie: pracowników i lokalną społeczność. W podejściu do załogi wyprzedzali swoją epokę, a współcześni menadżerowie śmiało mogą się nimi inspirować. W historii firmy można również odnaleźć wrażliwość na dobro przyrody - Emil Wedel jako miłośnik zieleni, wokół czekoladowej manufaktury przy ul. Szpitalnej założył i uprawiał ogródek. Aktywnie wspierał też różnego rodzaju działania dobroczynne. Jego syn Jan znacznie rozwinął to podejście. Przede wszystkim troszczył się o załogę, wspierając godzenie życia zawodowego z prywatnym. Przy fabryce Wedla na warszawskim Kamionku (która do dziś pozostaje sercem wedlowskiej produkcji) działały żłobek i przedszkole, a także gabinet lekarski i dentystyczny. Pracownicy mogli wspólnie uprawiać sport w ramach firmowego Klubu Sportowego Rywal, w którym działały sekcje m.in. zapaśnicza, kolarska, pływacka. Jan Wedel włączał się również aktywnie w życie Warszawy i warszawiaków. Współfinansował budowę m.in. Filharmonii Narodowej czy pomnika Ignacego Paderewskiego. Regularnie wspierał Komitet Opieki Społecznej, przekazując wedlowskie produkty. Pomagał także ludności Warszawy w czasie II wojny światowej, m.in. poprzez udostępnienie stołówki pracowniczej i przygotowanie paczek żywnościowych.

Z przyjemnością dla przyszłości

Dziś firma Wedel, pamiętając o wyjątkowej wrażliwości na otoczenie, kontynuuje wyznaczoną przez założycieli drogę, w swoich działaniach kieruje się swoją strategią CSR. Z myślą o dziedzictwie Wedlów przygotowano ją w sposób kompleksowy, uwzględniający opinie pracowników i otoczenia zewnętrznego, wartości firmy i łańcucha dostaw.

- Jesteśmy otwarci na dialog, dlatego do prac nad naszą strategią CSR włączyliśmy blisko 100 osób: przedstawicieli wszystkich działów i Zarząd firmy oraz reprezentantów otoczenia zewnętrznego. Dialog z interesariuszami, przeprowadzony zgodnie z normą AA SES100, pozwolił na poznanie potrzeb naszych partnerów biznesowych i społecznych oraz zaplanowanie wspólnych działań – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej firmy Wedel.