Lotte Wedel szuka młodych twórców filmowych do stworzenia reklamy

Lotte Wedel, producent czekolady, zaprasza młodych twórców do przygotowania reklamy dla swojej marki. Na autorów trzech najlepszych materiałów wideo czekają nagrody pieniężne. Ta specjalna kategoria to kolejna odsłona Praskiego Festiwalu Filmów Młodzieżowych, którego sponsorem od 14 lat jest firma Wedel z siedzibą na warszawskiej Pradze. Prace można zgłaszać do 13 czerwca.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 24-05-2021, 15:47

fot. materiały prasowe

Wedel zaprasza młodych twórców do przygotowania reklamy

Kategoria, w której trzeba stworzyć reklamę Wedla, to jeden z pomysłów firmy na świętowanie jubileuszu 170-lecia, obchodzonego w tym roku. Konkurs skierowany jest do osób w wieku do 21 lat, które znając doskonale podejście swoich rówieśników, mają za zadanie filmem zachęcić do zakupu słodyczy osoby poniżej 30 roku życia.

Dla uczestników przygotowano pakiet materiałów, które przybliżą wartości i kierunki komunikacji Wedla. Brief marketingowy i uproszczony brandbook nie tylko pomogą zrozumieć cele reklamy, ale także pokażą, jak wygląda praca twórców reklam dla największych firm.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Lotte Wedel szuka nowatorskich rozwiązań w marketingu

- W Wedlu od zawsze poszukiwano nowatorskich rozwiązań, również w obszarze marketingu. 100 lat temu Jan Wedel postawił w Parku Skaryszewskim automaty ze słodyczami, a nad Warszawą latał samolot RWD-13 z bannerem reklamowym. Wierzymy w to, że przygotowanie reklamy dla firmy z tak niesamowitą historią, będzie ciekawą przygodą, która pozwoli lepiej poznać świat marketingu oraz zainspiruje do dalszego rozwoju w tym kierunku. Nie możemy doczekać się pomysłów młodych uczestników - mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej firmy Wedel.

Jury, złożone z profesjonalistów zajmujących się marketingiem (wśród nich pracownicy Wedla i agencji współpracujących z marką), oceni zgłoszone prace, biorąc pod uwagę m.in. zrozumienie wyzwań firmy i grupy docelowej, kreatywność, sposób realizacji oraz potencjał kontynuacji zaproponowanej wizji.

Na autorów najlepszych filmów czekają nagrody pieniężne: 4 000 zł za I miejsce, 2 500 zł za II miejsce i 1 500 zł za III miejsce. Laureaci otrzymają także pamiątkowy Złoty, Srebrny i Brązowy Torcik Wedlowski.

Ogłoszenie wyników jubileuszowej kategorii zaplanowano na 8 lipca. Regulamin oraz informacje dostępne są na stronie ffm.org.pl.