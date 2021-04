Lotte Wedel wśród wielu firm, które chcą szczepić pracowników

12 kwietnia to Dzień Czekolady, jeden z kilku w ciągu roku

Chęć włączenia się w program i chęć szczepienia swoich pracowników deklarują już m.in. Castorama, Makro Polska, Aldi, Auchan, Biedronka, Carrefour, Kaufland, Lidl, Stokrotka oraz Żabka, czy Transgourmet Selgros Cash & Carry.

- My w Wedlu również. Mam nadzieję, że stosowne regulacje szybko się pojawią, bo na razie są tylko hasła na konferencjach prasowych. Szczegółów do ustalenia i zorganizowania, niezbędnych zmian do wprowadzenia w przepisach jest mnóstwo. Tymczasem na razie wiadomo, że.. nic nie wiadomo – informuje za pośrednictwem LinkedIn Maciej Herman, CEO Lotte Wedel.

Castorama Polska chce nie tylko zorganizować szczepienia dla swoich 12 tysięcy pracowników, ale również zadeklarowała chęć udostępnienia przysklepowych parkingów do stworzenia punktów sczepień typu drive-thru.

Także MAKRO Polska zamierza zorganizować mobilne punkty szczepień przeciwko COVID-19. Jest to odpowiedź na ogłoszone 30 marca zmiany w Narodowym Programie Szczepień, które umożliwią tworzenie punktów szczepień w zakładach pracy.

- Trzeba przyspieszyć szczepienia, a nie wprowadzać dodatkowe procedury ograniczające swobodę przemieszczania się. Przedsiębiorcy są gotowi do szczepień pracowników, mają odpowiedni potencjał organizacyjny i doświadczenie. Czekają na wymogi związane z udziałem w programie szczepień, np. wzory wniosków. W ostatnich dniach dostajemy wiele pytań od przedsiębiorców dotyczących chociażby koordynacji szczepień czy dystrybucji szczepionek – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Wśród firm z innych branż są takie jak np. spółka Mercedes Benz Polska, która czeka na szczegółowe wytyczne, czy firma Budimex, która postanowiła zaszczepić nie tylko swoich pracowników, ale także ich rodziny.

