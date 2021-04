Lotte Wedel z lodowymi propozycjami na rozpoczynający się sezon

Ograniczony dostęp do Lodów Ekipy wyszedł marce na dobre

Smak lodów premium E.Wedel klienci znają już od dwóch lat, kiedy to na rynku po raz pierwszy pojawiły się lodowe patki oraz kubki od Wedla. Jednak, w tym roku lody dostępne są w nowej, odświeżonej szacie graficznej pod nową nazwą E.Wedel OH!. Na opakowaniu nie mogło zabraknąć także symbolu marki E.Wedel, czyli Chłopca i Zebry, który widnieje w logotypie E.Wedel OH! w formie stempla.

Zmiana estetyczna wynika z rebrandingu wśród wszystkich kategorii produktowych i ujednoliceniu identyfikacji wizualnej marki E.Wedel. Nowe opakowania zostały zaprojektowane przez agencję Dragon Rouge.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Nowość w linii E.Wedel OH!

W skład linii E.Wedel OH! wchodzą lody impulsowe - patki oraz lody w większym formacie - kubki.

W ramach lodów na patyku znajdziemy 4 smaki: wanilia, słony karmel, truskawka oraz nowość – czekolada. Z kolei wybierając kubki, możemy delektować się wariantem słony karmel oraz wanilia.

Nowość to lody czekoladowe E.Wedel OH! Całość to połączenie śmietankowo-czekoladowej masy lodowej z oryginalną wedlowską czekoladą mleczną, w której zatopiono kawałki kruchych ciasteczek.

Prezentując portfolio linii E.Wedel OH! trzeba też wspomnieć o produktach specjalnych dostępnych w wybranych sieciach handlowych. Klienci sklepów Żabka, znajdą tam dobrze znany wariant Sorbet Mango oraz nowość Sorbet Malinowy.