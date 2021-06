Lotte Wedel z nowymi lodami i większymi opakowaniami

Marka E.Wedel wprowadza kolejne nowości z lodowego portfolio. Do oferty dołączają lody w większym formacie – familijne oraz w multipacku. Nowości już wkrótce pojawią się w sprzedaży.

Autor: BW / informacja prasowa

Data: 10-06-2021, 09:22

Do oferty Lotte Wedel dołączają lody w większym formacie – familijne oraz w multipacku fot. materiały prasowe

Do portfolio lodów E.Wedel wkrótce dołączą lody familijne inspirowane wedlowskimi tabliczkami. Lody cechuje lekka, kremowa masa lodowa i oryginalna wedlowska czekolada. Dwie propozycje zawierają unikalny sorbet, są to warianty: śmietankowy z sorbetem truskawkowym i czekoladą mleczną oraz waniliowy z sorbetem malinowym i czekoladą gorzką. Trzeci smak lodów familijnych to lody śmietankowe z Peanut Butter i czekoladą białą karmelową.

Lody familijne i multipacki od E.Wedel

Opakowania nowych lodów familijnych mają pojemność 700 ml. Ich kwadratowy pojemnik nawiązuje do designu opakowań wedlowskich tabliczek i unikalnego kształtu kostki czekolady E.Wedel.

W tym roku do oferty E.Wedel dołączy też pierwszy multipack. Opakowanie zbiorcze zawierać będzie cztery sztuki lodów Ptasie Mleczko na patyku 90 ml o smaku waniliowym z polewą z oryginalnej wedlowskiej czekolady gorzkiej o 64% zawartości kakao. Jego design i format nawiązuje do pianek o tym samym smaku.

Nowości – lody familijne E.Wedel oraz multipack Ptasie Mleczko Waniliowe – wkrótce dostępne będą w sprzedaży w wybranych sklepach.